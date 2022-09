Mondiaux de cyclisme: "Il est capable de tout", Voeckler explique ce qu’il attend d’Alaphilippe

Malgré ses nombreuses chutes ces derniers mois, Julian Alaphilippe a été appelé par Thomas Voeckler pour participer aux Mondiaux de cyclisme, la semaine prochaine en Australie (du 18 au 25 septembre). Le directeur général de l’équipe de France compte sur l’expérience et l’aura du double champion du monde pour tirer les Bleus vers le haut à Wollongong.

Vous avez sélectionné Julian Alaphilippe, il pourra défendre son titre de champion du monde…

Défendre, je ne sais pas si c’est le mot, mais il pourra le remettre en jeu. rès bonne nouvelle pour l’équipe de France. Après sa chute, il a eu très envie de revenir le plus vite possible. C’est une joie de l’avoir. Une équipe de France sans Julien, ce n’est pas pareil. Même s’il ne sera pas à 100%, il est capable tout.

Comment se remet il de sa blessure?

Il vient pour servir à quelque chose, il ne vient pas pour passer une semaine avec les copains, faire 50km et rentrer. Il vient pour jouer un rôle.

Quel rôle justement ? En sachant que c’est généralement le leader, s’il y a un pépin, vous changeriez de leader?

Je n’ai pas dit qu’il n’était pas leader. Et je ne dévoile pas les questions de stratégie.

Est-ce qu’il a quand même des chances de faire le triplé, même en étant diminué?

Il est capable de tout. Je le pense. J’ai du mal à répondre à la question. Il est moins en forme que s’il avait fini la Vuelta avec deux semaines de récupératio derrière. Mais il a un mental tellement hors normes qu’il est capable de tout.

"On va y aller pour gagner"

Est-ce que son côté leader a joué dans sa sélection?

Une équipe de France sans Julian ou avec, ça change beaucoup de choses en interne. Les adversaires perçoivent aussi l’équipe de France différemment.

Au niveau des adversaires, Vingegaard ne sera pas là. D’autres seront présents comme Pogacar, Van der Poel, etc… Quel est votre objectif pour ces Mondiaux?

Ce sera un chantier pas possible quand on voit les clients au départ et le parcours. Ils ont tous le profil qui correspond au parcours. Ça va être une lutte et un sacré spectacle. Je ne conçois le vélo que par la victoire. Malgré la chute de Julian, on va y aller pour gagner. Quand tout a été fait, que chacun a servi à quelque chose, qu’on a aucun regret, s’il y a un beau résultat comme à Munich (argent), on le prend avec plaisir. Sinon, ma philosophie c’est de gagner ou rien, même si on n’est pas favoris. On est outsiders.

Le tracé à Wollongong peut correspondre aux qualités de Julian?

Oui mais aussi à Van Aert, Evenepoel, Matthews, etc…

Il y a quelques absents comme Gaudu, Cosnefroy ou Pinot. Pouvez-vous expliquer ces choix?

Gaudu, c’est un commun accord. Pinot, je l’ai eu au début de la Vuelta. J’ai senti qu’il était concentré sur la Vuelta et avec le Tour juste avant ça faisait beaucoup. Et Cosnefroy, il m’a dit dès le Tour de France qu’il ne sentait pas d’aller en Australie cette année. Je respecte sa position avec son Mondial l’an dernier. Je l’ai vu dernièrement, il a un niveau exceptionnel.

C’est une déception de ne pas le voir avec vous cette année?

Il faut s’adapter.