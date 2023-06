Critérium du Dauphiné: encore vainqueur, Christophe Laporte a définitivement changé de dimension

Vainqueur de deux étapes sur trois, et leader du Critérium du Dauphiné, le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma), en plus d'être un équipier apprécié, s'est fait une place à la table des cadors du peloton.

Après l’étape de dimanche à Chambon-sur-Lac dans le Puy-de-Dôme, Christophe Laporte a récidivé ce mardi en s’imposant au sprint lors de la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Il a devancé sur le fil au Coteau, près de Roanne, l’Irlandais Sam Bennett (déclassé a posteriori comme Dylan Groenewegen) et conforté ainsi son maillot jaune de leader au classement général, en prenant 10 secondes de bonifications supplémentaires.

Cette victoire, la quatrième de la saison pour Christophe Laporte en seulement 11 jours de course, place inévitablement le Varois, meilleur coureur français du moment, comment l’un des grands hommes à suivre pendant le prochain Tour de France. "C’est un super début de deuxième partie de saison, glisse-t-il. Je suis content, il faut en profiter quand ça nous réussit comme ça, ça fait plaisir."

Van Hooydonck: "C’est incroyable d’arriver à gagner une telle étape"

Contrairement à celle de la première étape, cette victoire intervient lors d’un sprint massif couru dans un final plat et rectiligne, et a priori moins favorable au coureur de la Jumbo-Visma. "Je voulais faire le sprint pour les points et pour les bonifications au cas où, mais je ne m’attendais pas vraiment à l’emporter sur des purs sprinteurs", convient Laporte. De quoi donner un sourire et une légèreté rarement observées chez le Français. "Aujourd’hui je faisais la course sans pression. Dimanche il y avait plus de pression, c’était du stress toute la journée, de la fatigue, et j’avais vraiment envie de gagner ce jour-là. Aujourd’hui, c’était plus du plaisir et du bonus."

Une victoire qui a eu le don d’enchanter les coéquipiers de Christophe Laporte, à commencer par son ami, le Belge Nathan Van Hooydonck. "A deux kilomètres de l’arrivée, Christophe m’a dit qu’il était bien. À ce moment-là il était dans la roue de Florian Sénéchal. Je ne pouvais rien faire de plus mais je sais que quand il est bien, il est toujours très relax. Mais c’est incroyable d’arriver à gagner une telle étape, c’est extraordinaire, c’est du Laporte."

Voeckler: "C’est un costaud du gratin mondial, il fait peur à l’étranger"

Christophe Laporte qui fait l’unanimité au sein de son équipe, y compris auprès de son leader, le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France 2022. "Christophe est un très grand coureur, il est très intelligent, très fort, et en plus c’est un super gars, que tout le monde aime dans l’équipe, il mérite vraiment ses victoires", explique-t-il.

Des succès salués par l’actuel sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme sur route Thomas Voeckler, qui avait amené Laporte à la médaille d’argent lors des derniers championnats du monde en Australie en 2022. "Il est arrivé à un moment de sa carrière où il ne se rendait pas compte de ses capacités. Depuis deux ans, c’est un cador mondial, il n’y a qu’à voir ses performances, c’est un costaud du gratin mondial, dans son registre il fait peur à l’étranger", salue Vockeler.

Peur à l’étranger et le bonheur en tant que coursier et équipier dans son équipe, comme quand son leader Wout Van Aert lui avait offert la victoire sur un plateau lors de Gand-Wevelgem en mars. "On se dit que ce genre de gestes de la part de coureurs aussi grands, ce n’est pas sous la contrainte, c’est pas une consigne d’équipe, explique Thomas Voeckler. Ça montre juste que c’est un mec bien."