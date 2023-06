Critérium du Dauphiné: la victoire sur le fil pour le Français Christophe Laporte

Christophe Laporte a gagné ce dimanche la première étape du Critérium du Dauphiné, crucifiant dans les derniers mètres le Belge Rune Herregodts, dernier rescapé de l'échappée matinale.

Un scénario cruel pour Rune Herregodts. Rescapé de l'échappée matinale, le Belge de la formation Intermarché-Circus-Wanty a été repris dans les 50 derniers mètres, dépassé par le vainqueur Christophe Laporte. Le Français de la Jumbo-Visma, emmené dans le final par Jonas Vingegaard, a signé son troisième succès de la saison devant Matteo Trentin (UAE Emirates) et le malhereux Herregodts.

Vainqueur de Gent-Wevelgem en mars, avec la bénédiction de Wout Van Aert, puis de la classique A Travers la Flandre trois jours après, Christophe Laporte ajoute une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès. Le Varois de 30 ans compte désormais 29 victoires en carrière, retrouvant le maillot jaune un an après l'avoir porté sur Paris-Nice.

Nouvelle étape musclée ce lundi

L'échappée matinale a opposé une très belle résistance sur cette journée longue de 158 kilomètres. Dès le début de journée, cinq hommes ont pris les devants dont les Français Dorian Godon (AG2R-Citroën) et Donavan Grondin (Arkéa-Samsic) ou Brent Van Moer (Lotto-Dstny), déjà vainqueur de la première étape sur cette course en 2021.

Mais c'est Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) qui a bien failli créer l'exploit cette fois en étant le dernier rescapé, lâchant Godon à 10 kilomètres. Le Belge avait le peloton à ses trousses, à quelques secondes. Si le peloton a sans doute pensé pouvoir rapidement reprendre le fuyard, Herregodts est passé tout proche d'un bel exploit.

Dans les reliefs autour de Chambon-sur-Lac, plusieurs sprinteurs ont été distancés à l'image de Sam Bennett même si son équipe Bora-Hansgrohe avait roulé en cours de route. La Jumbo-Visma a assumé son statut de son côté et l'équipe néerlandaise a été récompensée.

Pour les favoris à la victoire finale, la journée a été calme même si la météo s'est montrée capricieuse dans la dernière heure de course. Enric Mas a malgré tout été annoncé dans une cassure à 15 secondes sur la ligne et Mikel Landa à 22 secondes. Un débours qui pourrait être préjudiciable en vue des premières places du général.

Ce lundi, la course continuera entre Brassac-les-Mines et La Chaise-Dieu, sur une distance de 167 kilomètres. Le terrain s'annonce encore musclé pour les sprinteurs mais n'aura rien d'insurmontable pour les favoris. Pour Laporte, sa semaine est déjà réussie et ne reste plus qu'à épauler Vingegaard désormais pour lui rendre la pareille. Vainqueur sur le Tour de France l'an passé, Laporte est déjà assuré d'en être à nouveau présent en juillet. Au vu de ses résultats, difficile de s'en passer.