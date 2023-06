Criterium du Dauphiné: malgré la déception, Gaudu ne s’inquiète pas et recadre ses détracteurs

Trentième du classement final, à plus de vingt-cinq minutes du Danois Jonas Vingegaard, David Gaudu a déçu cette semaine sur le Criterium du Dauphiné. Forcément contrarié, le Breton préfère relativiser cette mauvaise semaine et espère être en forme dans trois semaines sur le Tour de France, où il visera le podium.

On peut avoir vécu une semaine cauchemar et tout de même garder le sourire. En la matière, David Gaudu en connaît un rayon. A la traîne depuis le chrono de mercredi sur le Dauphiné, une question lui a été posée dimanche à Grenoble, à l’arrivée de la course sur ce qu’il avait pensé de l’état de forme de Jonas Vingegaard. Sa réponse dans un éclat de rire: "Je n’en sais rien, je ne l’ai pas vu de la semaine".

C’est que le Breton a été à la peine depuis que la route s’est élevée jeudi sur le Criterium. Cédant d’abord des bribes, il a fini par exploser samedi lors de l’étape reine, accusant plus de trois minutes de retard sur Vingegaard en haut de la Croix de Fer, avant de carrément se relever ce dimanche lors de la 8e étape. "C'est le vélo, c'est la loi du sport, mais je suis frustré de mes résultats forcément. J'ai envie de performer et d'être au plus haut niveau donc on va tourner la page très très vite."

Mauduit: "Ce n’est pas un robot"

Reste à déterminer si Gaudu aura retrouvé toutes ses capacités dans trois semaines au départ du Tour de France à Bilbao. Lui ne semble pas en douter, après un printemps gâché notamment par des allergies qui ont largement compromis sa campagne de classiques: "J’ai toujours eu des déceptions sur le Dauphiné. Mais l’an passé, ça ne m’a pas empêché d’être fort sur le Tour, donc il faut relativiser."

Un état d’esprit général au sein de son équipe Groupama-FDJ qui ne voulait surtout pas s’alarmer après cette semaine bien en dessous des attentes. En façade, il semblerait que le stage en altitude de trois semaines en Sierra Nevada au mois de mai ait pu entamer le physique de David Gaudu. "C'est juste un homme, ce n'est pas un robot, de temps en temps il performe et parfois un peu moins, explique d’ailleurs le directeur sportif de la formation Française Philippe Mauduit . Il n'y a pas de retard en vue du Tour. Il y'a même peut être un peu trop d'avance. Il faut continuer à travailler, et il va même falloir accepter de se reposer."

"Me prendre des insultes de fils de p***, ça va cinq minutes"

Un repos à imaginer en même temps qu’un ultime stage de préparation avant le Tour, qui doit avoir lieu ces prochains jours dans les Alpes, même si paradoxalement Gaudu ne se sentait "pas fatigué" à l’issue du Dauphiné.

Signe malgré tout d’un certain agacement, le coureur a tenu ce dimanche à l’arrivée à Grenoble à s’adresser spontanément à ses détracteurs: "Les critiques, il n’y a pas de souci, c’est la loi du sport, a rappelé le jeune grimpeur. Mais me prendre des insultes de fils de p*** dans les DM (messages privés sur les réseaux sociaux, ndlr), ça va cinq minutes. Insulter des membres de ma famille, je trouve ça un peu moyen…"