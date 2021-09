Cyclisme: 3000 coureurs lors de la Lyon Free Bike

Annulée en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, la Lyon Free Bike est de retour en 2021 pour une 18e édition. Près de 3 000 cyclistes sont présents sur plus de cinq parcours différents, pour rouler dans les rues de la ville.

La situation sanitaire avait eu raison de l'édition 2020. Mais la ville de Lyon accueille ce dimanche un bel événement populaire avec une épreuve cycliste. 3 000 concurrents sont présents au total pour la Lyon Free Bike. Ils seront répartis sur cinq parcours différents.

La zone de départ et d'arrivée se trouvent au parc de Gerland. Le coup d'envoi de cette 18e édition a été donné ce dimanche à 7h30. Deux parcours sont destinés aux familles qui souhaitent profiter des rues de la capitale des Gaules. Des épreuves XL, L et M sont aussi proposées, avec entre 30 et 60 kilomètres de course.

Des parcours adaptés

Le dénivelé positif s'élève au maximum à 800m pour l'événement qui promet "une autre façon de rouler et de découvrir la ville des lumières et son patrimoine exceptionnel classé UNESCO". Le tracé de 60 km permet de rouler sur "un tracé mixant savamment les passages naturels, urbains et patrimoniaux."

Pour le parcours découverte de 20 kilomètres, les organisateurs offrent "la balade parfaite", à faire "en famille ou entre amis". "Pas de difficultés mais un maximum de vues imprenables sur Lyon, avec des passages sur les sites lyonnais incontournables: Gerland, Grand Hôtel Dieu, parking des Célestins, Confluence", indiquent les organisateurs de la Lyon Bike Free.

La course a été couplée aussi pour la première fois avec la SaintéLyon VTT, qui s'est déroulée ce samedi entre Sorbiers et le parc de Gerland. 1 500 vététistes s'étaient donnés rendez-vous pour des parcours allant de 40 à 80 kilomètres.