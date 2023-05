Cyclisme: Arturo Grávalos, espoir espagnol de 25 ans, est mort d'une tumeur cérébrale

Eolo-Kometa a annoncé ce vendredi le décès de son coureur Arturo Grávalos, vice-champion d’Espagne sur route 2019 Espoirs. L'Espagnol de 25 ans avait été opéré en novembre 2021 d'une tumeur au cerveau diagnostiquée quelques semaines plus tôt.

Le cyclisme en deuil. Coureur espagnol de 25 ans, Arturo Grávalos est décédé des suites d'une tumeur cérébrale détéctée à l'automne 2021, a annoncé son team ce vendredi. "C’est avec une grande tristesse et une immense douleur qu’Eolo-Kometa annonce le décès de notre coureur Arturo Grávalos", indique la formation - créée par la Fondation Alberto Contador et qui participe en ce moment au Giro - dans un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux.

Plusieurs noms du cyclisme, dont Alejandro Valverde, lui ont rendu hommage ce vendredi. Vice-champion d’Espagne sur route 2019 Espoirs, Grávalos n’avait plus disputé de course depuis sa 48e place obtenue sur le Circuit de Getxo, le 1er août dernier. Cette nouvelle est d'autant plus terrible que le cycliste livrait lundi des nouvelles positives de l'évolution de son état de santé.

Il était "sûr de sortir gagnant" de son combat

"Je tiens à vous dire que ma convalescence se passe très bien et que j’espère reprendre bientôt l’entraînement, comme je le faisais il y a quelques mois, avait-il rassuré. La raison pour laquelle cette nouvelle opération n’a pas été rendue publique auparavant est simple: maintenir la tranquillité d’esprit dont ma famille et moi-même avions besoin pour faire face à cette nouvelle phase, dont, avec vos soins et le soutien de mon équipe, je suis sûr de sortir gagnant. Je tiens à vous remercier tous, du fond du cœur, pour les nombreuses expressions d’affection et de soutien que j’ai reçues depuis le début de ce combat pour moi."

L'Espagnol avait subi une première opération en novembre 2021, quelques semaines après avoir été diagnostiqué de sa maladie, puis une seconde la semaine dernière à l’hôpital Lozano-Blesa de Saragosse.