Cyclisme: le patron de Soudal-Quick Step annonce que Evenepoel "ne sera pas au Tour de France"

Contraint d'abandonner le Giro après avoir été déclaré positif au Covid-19, Remco Evenepoel ne participera pas non plus au Tour de France. Le patron de l'équipe Soudal-Quick Step a annoncé la nouvelle à la RTBF. La première participation du Belge à cette course est plutôt prévue pour 2024.

Remco Evenepoel "ne sera pas au Tour de France" cette année, a déclaré mercredi Patrick Lefevere, le patron de son équipe Soudal-Quick Step, à la RTBF. Mettant ainsi fin aux spéculations nées après l'abandon du Flamand sur le Giro.



"Non, il ne sera pas au Tour de France. On ne va pas changer son programme, ce ne serait pas très intelligent", a déclaré Lefevere à la Radio-télévision belge. "C'est un jeune marié et il a vu sa femme seulement une dizaine de jours. Le mieux pour lui est de récupérer, se décontracter. On va ensuite faire les examens de santé post-Covid et refaire un programme", a-t-il ajouté.



Le prodige belge, 23 ans, a annoncé dimanche soir qu'il quittait le Tour d'Italie, dont il était le leader et le grand favori, à cause d'un test positif au Covid-19.

Une première participation prévue pour 2024

Ce retrait précoce avait alimenté les spéculations quant à la possibilité d'avancer à 2023 sa découverte du Tour de France. Alors que le plan de son équipe prévoit une première participation en 2024 seulement.



Patrick Lefevere ferme donc la porte à un changement de programme, alors qu'un autre grand objectif, les Mondiaux à Glasgow en août, attend son coureur, champion du monde en titre.



"Il y aura les Mondiaux début août, mais concernant une éventuelle participation à la Vuelta, c'est trop tôt pour en parler", a souligné le patron de Soudal-Quick Step. Evenepoel est aussi le vainqueur sortant du Tour d'Espagne qui commencera fin août.