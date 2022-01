Cyclisme: Bernal hospitalisé après avoir percuté un bus en Colombie

Le Colombien Egan Bernal a été victime d'un accident de la route ce lundi dans son pays. Le coureur de l'équipe Ineos, vainqueur du Tour de France 2019, a été hospitalisé dans un état stable après avoir percuté un bus lors d'un entraînement.

En plein stage de préparation en Colombie avant le début de saison, Egan Bernal a été victime d'un accident de la route ce lundi. Le coureur de l'équipe Ineos a percuté un bus par l'arrière lors d'un entraînement.

Selon les informations de Mundio Ciclismo, le vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021 est resté de longues minutes au sol avant d'être évacué vers l'hôpital de Bogota depuis la région de Cundinamarca dont il est originaire. Il n'est pas en danger et souffrirait de lésions mineures selon le media specialisé.

Ineos rassurante avec un Bernal "stable"

L'équipe Ineos a rapidement confirmé l'hospitalisation du coureur de 25 ans mais s'est montrée rassurante dans son communiqué. Si elle confirme l'accident subi par Egan Bernal, l'équipe britannique a surtout donné de bonnes nouvelles concernant sa santé.

"Ineos-Grenadiers peut confirmer qu'Egan Bernal a été transporté à l'hôpital à la suite d'un accident d'entraînement en Colombie ce lundi matin, a précisé la formation dans un message publié sur son site internet. Bernal, qui se trouve dans un camp d'entraînement de l'équipe près de sa ville natale, a été accompagné à l'hôpital par le personnel médical de l'équipe et était conscient à son arrivée. Il est stable et fait l'objet d'une évaluation plus approfondie. L'équipe fournira une mise à jour sur l'état d'Egan en temps voulu."

Reste désormais à savoir quelle sera la durée d'indisponibilité du coureur colombien. Après son stage en Amérique du Sud, Egan Bernal était attendu sur le Tour de Provence (10-13 février) pour y lancer sa saison.

Troisième sur les routes françaises derrière Ivan Sosa et Julian Alaphilippe en 2021, le Colombien voit cette fois sa préparation grandement perturbée.