Cyclisme: Colbrelli s'est fait implanter un défibrillateur après son malaise cardiaque

Victime d'un malaise cardiaque lors de la première étape du Tour de Catalogne le 22 mars dernier, Sonny Colbrelli est rentré chez lui ce samedi. L'Italien était hospitalisé ces derniers jours à la clinique de Padoue, où un défibrillateur lui a été implanté ce jeudi. L'intervention s'est bien passée.

Alors que la saison des classiques bat son plein, dont il aurait dû être l'un des acteurs principaux, Sonny Colbrelli mène une autre bataille. Victime d'une bronchite lors de Paris-Nice, l'Italien avait abandonné avant de revenir à la compétition dix jours plus tard sur le Tour de Catalogne. A l'issue du sprint de la première étape où il a pris la deuxième place, le dernier vainqueur de Paris-Roubaix s'était écroulé après la ligne d'arrivée.

Un défibrillateur sous-cutané lui a été implanté

Victime d'un malaise cardiaque, Sonny Colbrelli avait été réanimé rapidement par les secours locaux. "C'est déjà un miracle si je suis en vie, maintenant il en faudrait un autre pour me remettre en selle", lançait l'intéressé à la presse italienne après son accident, assurant ne se "souvenir de rien" à propos de ces quelques minutes où sa vie a basculé.

Transféré à la clinique de cardiologie de Padoue, Sonny Colbrelli a effectué des tests médicaux. Décision a été prise de lui implanter un défibrillateur sous-cutané ce jeudi. "L'intervenue a été réussie", précise l'équipe Bahrain Victorious ce samedi sur son coureur, autorisé à rentrer chez lui douze jours après son malaise cardiaque.

"Sonny Colbrelli a subi une évaluation clinique, génétique et d'imagerie complète pour identifier la cause de l'arythmie qui a conduit à l'arrêt cardiaque et la thérapie la plus appropriée, déclare Domenico Cerrado; le professeur qui a opéré le cycliste. La décision d'implanter un dispositif de sauvetage a été partagée par Colbrelli qui a reçu un DAI sous-cutané. L'appareil fonctionne pour corriger le rythme cardiaque si cela est nécessaire dans des cas extrêmes."

Reste à savoir désormais si Sonny Colbrelli pourra reprendre un jour la compétition. L'actuel champion d'Europe reste sur la meilleure saison de sa carrière, avec huit succès en 2021. "Il poursuivra sa rééducation à domicile afin de garantir l'intimité et la paix pour lui et sa famille, indique sa formation. Toute l'équipe encourage tout le monde à respecter la vie privée de notre athlète et lui souhaite un prompt rétablissement."