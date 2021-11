Cyclisme: devant le tollé, Uran s'excuse après avoir fait du vélo avec son bébé

Critiqué après publié une vidéo dans laquelle il apparaît en train de faire du vélo avec sa petite fille accrochée à son torse, le coureur colombien Rigoberto Uran a présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux.

"J’ai merdé. Je ne le referai plus." Faute avouée à moitié pardonnée ? Critiqué après avoir publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il apparaît en train de faire du vélo avec son bébé accroché à son torse, Rigoberto Uran a présenté publiquement ses excuses. "Ça fait longtemps qu’on ne m’avait pas autant grondé. Je m’excuse. Ne faites pas ça", a réagi mercredi le coureur colombien de l’équipe EF Education Nippo, dixième du dernier Tour de France remporté par Tadej Pogacar.

Accusé d'avoir mis en danger son bébé

Sur cette vidéo, on voit sa fille Carlota, née en mars, attachée à la poitrine de son père, tête en avant et sans casque. De quoi susciter la polémique dans son pays, où son attitude a été jugée irresponsable par de nombreux internautes l’accusant d’avoir mis en danger son enfant. D’autres ont jugé la scène plutôt attachante, soulignant la faible allure à laquelle semblait rouler le grimpeur de 34 ans. Mais face aux critiques, il a fini par supprimer la vidéo en question, et a donc fait son mea culpa.

Très populaire en Colombie, Uran a terminé sur le podium du Tour de France en 2017 (2e). Deuxième du Giro à deux reprises (en 2013 et 2014), il a également remporté trois étapes de grands tours (deux sur le Giro, une sur la Grande Boucle) et a décroché la meilleure d’argent en 2012 lors de la course sur route des Jeux olympiques. Il est actuellement sous contrat jusqu’en 2022 chez EF Education Nippo.