Cyclisme: du sursis requis contre Alexandre Geniez, jugé pour violences conjugales

Le tribunal de Rodez a décidé de mettre en délibéré, au 2 mars prochain, sa décision concernant le coureur français Alexandre Geniez, accusé de violences conjugales sur son ex-femme.

Six mois d'emprisonnement avec sursis ont été requis à son encontre. Accusé par son ex-femme de violences conjugales, le coureur cycliste Alexandre Geniez (33 ans) a comparu mercredi devant le tribunal de Rodez, comme le rapporte France 3. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre février 2020 et novembre 2021.

S’il a nié toute violence physique, il a reconnu lui avoir lancé une fois son portable au niveau des jambes. "Nous reconnaissons les menaces, nous contestons les violences physiques", a déclaré à l’audience son avocat, qui a plaidé la relaxe pour son client, dénonçant "un dossier à charge". La victime présumée, mère de ses deux enfants, a présenté deux certificats médicaux émanant de ses blessures : le premier suite à un hématome frontal ayant entraîné un jour d'ITT et l'autre pour un nouvel hématome sur l'avant-bras. Le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2022.

La procureur de la République Mathilde Jayais a expliqué que "tous les éléments en la possession du tribunal constituaient des violences habituelles". Elle a donc requis six mois d'emprisonnement avec sursis contre le coureur. "Du sursis car vous n'avez pas d'antécédents", a-t-elle précisé. Passé notamment par FDJ et AG2R La Mondiale, et vainqueur de trois étapes de la Vuelta, Alexandre Geniez porte depuis l’an dernier les couleurs de Total-Direct Énergie.