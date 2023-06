Cyclisme: ils célèbrent leur victoire ensemble... avant de se faire coiffer sur la ligne

Le Grand Prix Cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise, disputé samedi dans le Rhône, a été marqué par une arrivée étonnante. Convaincus de l'emporter, deux équipiers ont célébré ensemble mais ils ont été doublés sur le fil par un autre coureur revenu de nulle part.

Scène totalement improbable samedi lors de la 52e édition du Grand Prix Cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise, en France. Une course réunissant 84 participants pour une boucle de 28 tours et une distance totale de 92 kilomètres dans cette commune du Rhône de 3.700 habitants.

Le final approche lorsque deux coureurs de la formation EC Saint-Etienne-Loire, Rémi Arsac et Charly Merle, parviennent à se détacher. A l’approche de l’arrivée, l’affaire semble entendue. Ils vont gagner ensemble et vont même pouvoir savourer leur victoire main dans la main, comme Christophe Laporte et Wout van Aert en début d’année sur Gand-Wevelgem. Sûrs d’eux, Rémi et Charly commencent à se féliciter, bras dessus bras dessous. Sans comprendre ce qui se trame derrière eux.

"Une victoire incroyable"

En troisième position derrière le binôme, Simon Ruet du club VC Villefranche Beaujolais est à bloc depuis déjà quelques minutes. Dans les 100 derniers mètres, il insiste encore un peu plus et fond sur ses deux rivaux... avant de les dépasser au prix d’un énorme sprint pour décrocher la victoire !

Rémi Arsac et Charly Merle n’auraient pas été informés de l’écart qui se réduisait de plus en plus avec Simon Ruet, qui a donc profité de la situation pour s’imposer sur le fil. Depuis, la vidéo de cette arrivée tourne en boucle sur les réseaux sociaux. "Rémi et Charly étaient les plus forts, à l’usure et à la pédale, ils m’ont logiquement lâché, a réagi le vainqueur auprès du Progrès. Mais je n’ai jamais renoncé et je me suis accroché, puis l’écart s’est stabilisé et j’ai repris confiance. Dans le dernier kilomètre, je les ai aperçus devant, alors j’ai sprinté. C’est une victoire incroyable."

Charly Merle, troisième, a lui assumé son erreur : "C’est une grosse déception, normalement, la course était gagnée. Nous avons cessé de rouler pour savoir lequel d’entre nous passerait la ligne en vainqueur. Nous n’avons pas été informés du retour de Simon. Et surtout pas assez attentifs, cela va nous servir de leçon."