Gand-Wevelgem: van Aert critiqué en Belgique par des légendes du cyclisme pour avoir laissé gagner Laporte

Arrivé main dans la main avec son équipier Christophe Laporte lors de Gand-Wevelgem dimanche, Wout van Aert doit essuyer des critiques en Belgique pour avoir laissé la victoire au Français, notamment de la part de Tom Boonen et d'Eddy Merckx.

La France du cyclisme est tout sourire ce lundi, au lendemain de la victoire de Christophe Laporte lors de Gand-Wevelgem. Le coureur de la Jumbo-Visma a remporté sa première classique flandrienne en terminant main dans la main avec Wout Van Aert, qui lui a laissé passer la ligne d'arrivée en premier. Un geste apprécié par le vainqueur du jour.

"A 10 km de la ligne, Wout m'a demandé si je voulais gagner, a expliqué Laporte. Il connaissait ma réponse: en débutant ma carrière j'ambitionnais de remporter une étape du Tour de France (ce qu'il a fait l'été dernier, ndlr) et une grande classique. Je réalise aujourd'hui un rêve de gamin."

"Wout va le regretter"

En revanche, le ton n'est pas le même en Belgique. Certaines anciennes gloires du cyclisme n'ont pas apprécié la galanterie du dernier maillot vert du Tour de France. "Je comprends. J'ai aussi aidé des coéquipiers à gagner, mais jamais dans une telle situation, a réagi Tom Boonen auprès de Sporza. C'était bon pour le marketing de l'équipe, mais je ne sais pas si je l'aurais fait. Gand-Wevelgem, c'est plus qu'une étape de Paris-Nice. Wout va le regretter."

Même son de cloche chez Eddy Merckx. "J'ai parié 1.000 euros avec mon fils que Laporte va gagner. C'est son choix de laisser gagner un coéquipier, mais je ne l'aurais pas fait, a reconnu le Cannibale. Wout van Aert était de loin le meilleur. Il aurait pu entrer dans l'histoire en gagnant l'E3, Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres."

Le deuxième Monument de la saison arrive d'ailleurs dès dimanche. La 107e édition s'élancera de Bruges et les coureurs devront parcourir 273,4 km. Une course où un trio de favoris se dégage: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel et... Wout van Aert.