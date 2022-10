Cyclisme: "Je suis prête à remonter sur le vélo", assure Audrey Cordon-Ragot après son AVC

Victime d'un AVC en septembre, la coureuse cycliste française Audrey Cordon-Ragot s'est confiée sur RMC. "Je vais très bien", assure-t-elle, après cette "grande surprise" et cette "peur" de ne pas pouvoir reprendre sa carrière.

Audrey Cordon-Ragot va "très bien", plus d'un mois après son accident vasculaire cérébral. Invitée samedi de La Matinale Week-end sur RMC à l'occsaion de la "journée mondiale de l'AVC", la coureuse cycliste française de 33 ans s'est confiée sur sa "grande surprise" d'avoir été victime de cette pathologie soudaine et grave qui correspond à l'obstruction ou à la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau.

"Quand on parle d'AVC, ça fait très peur. Je craignais de ne pas récupérer toutes mes facultés. Mais depuis l'opération, je me porte très bien", dit la double championne de France sur route. Première cause de handicap acquis chez l'adulte, c'est aussi l'une des principales causes de mortalité dans le monde. En France, il s'en produit un toutes les quatre minutes: près de 140.000 personnes en sont victimes chaque année et environ 30.000 en décèdent.

"Je me suis sentie très mal, avec beaucoup de vertige et des nausées"

Cette attaque, Audrey Cordon-Ragot ne l'a pas vue venir: "Je devais partir le matin pour prendre mon avion. En me levant à 9 heures, je me suis sentie très mal, avec beaucoup de vertige et des nausées. Des sensations jamais ressenties auparavant. J'ai tout de suite appelé les urgences. On ne m'a rien trouvé dans un premier temps. Mes symptômes étaient assez atypiques. Puis par la force des choses, on m'a demandé de faire une IRM. Il fallait que je prenne un deuxième avion. Cette IRM a décelé des lésions au niveau du cerveau et cet AVC".

Bien que des facteurs de risque existent, et que l'âge en fasse notamment partie, l'AVC peut parfois toucher de jeunes personnes en bonne santé apparente. "J'ai eu le cas d'une amie qui, à 17 ans, avait fait un AVC et qui était très sportive", confirme Audrey Cordon-Ragot, membre de l'équipe Trek-Segafredo et privée, par cet AVC, des championnats du monde de cyclisme disputés courant septembre en Australie.

À l'occasion de la journée mondiale de l'AVC samedi, la Société française neuro-vasculaire (SFNV) rappelle "la nécessité d'agir vite dès les premiers signes" en appelant le 15 sans délai: "Chaque minute compte". Seuls 32% des victimes d'AVC arrivent aujourd'hui à l'hôpital dans les quatre heures suivant les premiers symptômes.