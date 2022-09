Mondiaux de cyclisme: Audrey Cordon-Ragot, forfait, révèle avoir été victime d'un AVC

Officiellement absente des Mondiaux de cyclisme en Australie pour raisons médicales, la championne de France Audrey Cordon-Ragot a révélé ce samedi avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral il y a quelques jours.

Un forfait loin d'être anecdotique, et une sacrée frayeur. Audrey Cordon-Ragot (32 ans) a donné des précisions sur son absence pour les Mondiaux de cyclisme, qui se déroulent en Australie cette semaine. Officiellement forfait pour "raisons médicales", la double championne de France en titre du chrono et de la course en ligne a révélé samedi avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral.

"Ma non-présence sur les prochains championnats du monde, que beaucoup de gens se sont permis de qualifier de caprices, peur de perdre, non-respect de l’équipe de France et j’en passe, est due à un accident vasculaire cérébral, dont j’ai été victime dimanche dernier", a-t-elle écrit sur Twitter.

Une intervention est prévue

Dans la suite de son message, Audrey Cordon-Ragot révèle que son AVC n'a pas été décelé "tout de suite". Elle a pu compter sur un staff médical "qui m’a vivement conseillé de réaliser une IRM qui m’a sûrement sauvée la vie." "Je vais observer une période de repos et subir une intervention pour régler le soucis cardiaque à l’origine de mon accident, ajoute-t-elle. Ma saison est donc terminée, comme vous pouvez le deviner."

"Exténuée, vidée, triste", mais aussi "reconnaissante et heureuse d'avoir pu rentrer" chez elle, la coureuse tricolore affirme que cette épreuve l'a rendue plus forte, et qu'elle compte en "profiter à 200%".