Cyclisme: Julian Alaphilippe fera son retour sur le Tour de Wallonie

Absent des routes depuis sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège fin avril, Julian Alaphilippe avait fait son retour pour les championnats de France en juin. Non sélectionné pour le Tour de France, il fera son retour sur le Tour de Wallonie, a annoncé son équipe.

Plus que quelques jours d'attente avant de voir le retour de Julian Alaphilippe sur les routes. Grand absent du Tour de France, le compagnon de Marion Rousse fera son grand retour sur le tour de Wallonie, une course dessinée pour lui.

C'est son équipe, Quick-Step Alpha Vynil, qui a annoncé la bonne nouvelle: "Le Tour de Wallonie marquera la première sortie de Julian Alaphilippe depuis les Championnats nationaux de juin, où il a joué un rôle essentiel dans le triomphe mémorable de Florian Sénéchal", écrit l'équipe belge.

Avec de nombreuses étapes pour les puncheurs et les attaquants, avec notamment une arrivée au mur de Huy dès samedi, Julian Alaphilippe devrait avoir un beau coup à jouer, avec pourquoi pas un retour gagnant.

"Obtenir une victoire"

Si le 49e tour de Wallonie sera pour Julian Alaphilippe une sorte de course de rentrée, Quick-Step Alpha Vynil ne compte pas y faire de la figuration et affiche ses ambitions: "Le Tour de Wallonie de cette année sera une course très difficile. Dès le premier jour, le peloton s'attaque au Mur de Huy, que nous connaissons depuis la Flèche Wallonne, mais les autres étapes dans les Ardennes seront également difficiles, a déclaré Wilfried Peeters, directeur sportif de l'équipe. En ce qui concerne le classement général, nous verrons jusqu'où il peut aller, mais notre objectif principal ici est d'obtenir une victoire", a t-il confié. De quoi planter le décor.