Cyclisme: l'ancien coureur français Walter Bénéteau est mort à 50 ans

Ancien coureur de l'équipe vendéenne de Jean-René Bernaudeau et participant au Tour de France, Walter Bénéteau est décédé à l'âge de 50 ans. Son corps aurait été retrouvé sans vie à Bali (Indonésie) dans des circonstances encore floues.

Le grand public avait pu le voir à l'oeuvre sur les routes du Tour de France pendant sept années de suite, entre 2000 et 2006. Walter Bénéteau, coureur professionnel au début de ce siècle dans l'équipe vendéenne de Jean-René Bernaudeau (Bonjour, Brioches La Boulangère, Bouygues Telecom), est mort à l'âge de 50 ans.

C'est l'UNCP, l'Union nationale des cyclistes professionnels, qui a annoncé sa disparition ce dimanche. "C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de notre ami et ancien champion Walter Bénéteau à l'âge de 50 ans, écrit l'UNCP. Sincères condoléances à sa famille et ses proches."

Six Tours et deux victoires sur les Boucles de l'Aulne

Selon les premières informations, "Wawa" aurait été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Bali (Indonésie), sans davantage de précisions sur les circonstances du décès pour le moment.

Le coureur né aux Essarts, en plus de ses aventures sur la Grande Boucle, avait remporté le Tour de Guadeloupe en 1996, le Tour du Finistère en 1997, et surtout les Boucles de l'Aulne en 2000 et 2003 chez les pros. Il avait aussi terminé deuxième du championnat de France sur route en 2001, derrière Didier Rous.