Cyclisme: la fédération britannique suspend son règlement concernant les coureuses transgenres

Après que l'UCI a interdit à la cycliste transgenre Emily Bridges de participer aux championnats du monde d'omnium, la Fédération britannique a décidé de suspendre provisoirement sa politique concernant les coureuses transgenres et non-binaires.

La Fédération britannique de cyclisme a décidé de suspendre vendredi sa politique concernant la participation des coureuses transgenres et non-binaires, une semaine après qu'Emily Bridges a été déclarée inéligible à participer aux Championnats nationaux d'omnium par l'Union cycliste internationale (UCI). Bridges, qui a débuté un traitement hormonal l'an dernier, avait été autorisée à participer après avoir démontré que son taux de testostérone avait été réduit jusqu'à atteindre le niveau requis.

Le règlement de la Fédération britannique de cyclisme, mis à jour en janvier et désormais suspendu, exigeait que les coureuses démontrent un faible taux de testostérone pendant douze mois avant la compétition. Mais l'UCI avait empêché Bridges de concourir, considérant qu'elle n'était pas encore éligible à participer aux compétitions entre femmes.

Même Boris Johnson a pris part au débat

La décision initiale d'autoriser la cycliste transgenre à concourir avait suscité une vive controverse, d'autres sportives menaçant de boycotter la course. La présidente du programme olympique britannique de cyclisme Sara Symington a co-signé une lettre adressée à l'UCI plus tôt dans la semaine dans laquelle elle a critiqué la politique actuelle de l'instance en matière d'inclusion des athlètes transgenres. Les règles de l'UCI ne garantissent pas, selon les signataires de la lettre, une compétition équitable entre les coureuses.

"Alors que l'actuel règlement a été créé après une vaste consultation interne et externe, sa révision nous donnera encore plus de temps pour discuter avec les parties prenantes, dont les femmes et les communautés transgenres et non-binaires, puisque nous faisons tout notre possible pour donner à tous au sein de notre sport la clarté et la compréhension qu'ils méritent", déclare la Fédération britannique dans un communiqué.

"La Fédération reste engagée auprès des personnes transgenres et non-binaires pour les accueillir et les soutenir dans la communauté cycliste, la suspension (du règlement, ndlr) ne change rien à leur inclusion au sein des activités hors compétition", ajoute la Fédération.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a pris part au débat ce week-end en déclarant que les personnes nées hommes ne devraient pas être autorisées à participer aux événements réservés aux femmes. En réponse à la décision de la Fédération britannique de suspendre sa politique, la mère de Bridges, Sandy Sullivan, a réagi sur Twitter: "Lâchés par mail. Nous venons de recevoir ça dans notre boîte mail. Nous allons faire un communiqué au cours des 24 prochaines heures."