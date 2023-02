Cyclisme: la vidéo d'une folle descente de Tom Pidcock devient virale

Le coureur britannique Tom Pidcock s’entraîne actuellement sur les routes pentues et sinueuses de Californie. Filmé à pleine vitesse dans une descente, il a provoqué quelques sueurs froides, essuyé des critiques et même fait peur à la mère de Mathieu Van der Poel…

Tom Pidcock aime les sensations fortes. Le coureur britannique, vainqueur à l’Alpe d’Huez lors du dernier Tour de France, l’a prouvé à Los Angeles lors d’une séance d’entraînement. Filmé par le Youtubeur SAFA Brian, le champion olympique de VTT-cross-country à Tokyo et champion du monde de cyclo-cross 2022 dévale à pleine vitesse les routes sinueuses (et fermées à la circulation) de Tuna Canyon. Durant six minutes, on suit le cœur bien attaché le coureur Ineos-Grenadiers (23 ans) faire des pointes à 70km/heure et même flirter avec les 80. A 1’’14, il ne passe pas loin de chuter avant réaliser un petit numéro d’équilibriste salvateur.

"Mathieu, tu ne peux pas faire ça", la maman de Van der Poel effrayée

Devenue virale, la vidéo a déjà été vue plus de 500.000 fois en 24 heures. Elle a suscité de nombreuses réactions, à commencer par Corinne Poulidor, la mère de Mathieu Van der Poel : "Tu ne peux pas faire ça", a-t-elle lancé à son fiston sur Twitter, effrayée par les risques pris le coureur britannique.

Un numéro qui aussi été critiqué par certains fans auxquels Tom Pidcock a répondu : "Pour ceux qui le demandent, j’ai reconnu cette descente plusieurs fois, a écrit le Britannique sur Instagram. La route est à sens unique et il y avait une voiture devant pour s’assurer qu’elle était bien dégagée." S’il reconnaît que les enfants ne doivent surtout pas essayer de l’imiter, il termine son message en incitant les "kids" à sortir leurs vélos: "Amusez-vous !"