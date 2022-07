Tour de France (12e étape): Pidcock s'impose à l'Alpe d'Huez, Vingegaard reste en jaune, les Bleus ont perdu du temps

Au lendemain de sa défaillance lors de la 11e étape du Tour de France, Tadej Pogacar n'a pas réussi à reprendre de temps sur le maillot jaune Jonas Vingegaard, en dépit de plusieurs attaques dans l'Alpe d'Huez. C'est le Britannique Tom Pidcock qui remporte cette étape mythique.

Tom Pidcock roi de l'Alpe d'Huez. Le coureur de 22 ans remporte une victoire de prestige ce jeudi lors de la 12e étape du Tour de France devant Meintjes et Froome. Malgré plusieurs accélérations dans la dernière ascension, Pogacar n'est pas parvenu à se rattraper, après sa terrible désillusion vers Serre-Chevalier ce mercredi. Vingegaard reste en jaune.

>> Revivez la 12e étape en temps réel

Pidcock s'envole, Froome revit

Au lendemain d’un final spectaculaire au Col du Granon consacrant le nouveau maillot jaune Jonas Vingegaard, la réaction de Tadej Pogacar, victime d’une défaillance la veille, était attendue. Car le peloton a encore un sacré programme pour cette 12e étape, avec trois cols classées en hors-catégorie: le Galibier, la Croix de Fer et l’Alpe d’Huez. Contrairement à ce mercredi, les leaders du classement général attendent la dernière ascension pour s’expliquer.

Cinq coureurs se détachent de l’échappée du jour sur les pentes du col la Croix de Fer: Pidcock, Meintjes, Powless, Ciccone et Froome, qui abordent l’Alpe d’Huez pour se disputer la victoire d’étape. Le jeune coureur Ineos, le mieux classé du groupe de tête (11e) part en solitaire à 10 kilomètres du but.

Pogacar réagit, Bardet tombe du podium

Dans le peloton, l’armada de la Jumbo-Visma impose gros tempo et empêche toute attaque. L'écrémage se fait par l'arrière, Gaudu et Quintana se faisant notamment lâcher à la suite d'un gros relais de Roglic en tête de ce groupe. C'est ensuite Bardet qui cède du terrain et finalement sa place sur le podium. Pogacar coupe court au travail de Kuss en plaçant une première accélération à 4km de l'arrivée, suivi comme son ombre par Vingegaard. Mais le petit groupe est reformé quelques hectomètres plus loin.

En tête de course, Pidcock se fraye un chemin dans une foule de spectateurs jusqu'à lever les bras sur la ligne d'arrivée, avec une avance confortable sur Meintjes. Une première victoire en grand tour qui lui permet aussi d'entrer dans le top 10 du classement général. Mais une nouvelle tentative, Pogacar ne parvient pas à distancer Vingegaard et à lui reprendre de temps. Il reste à 2'16 du coureur danois à dix jours de l'arrivée finale sur les Champs-Élysées. Côté français, Bardet est désormais 4e à 2'35 du leader tandis que Gaudu conserve sa 7e position, à désormais 4'07 du maillot jaune, après avoir perdu du temps dans les derniers kilomètres.