Cyclisme: le Colombien Ivan Sosa agressé par un homme armé d'un revolver

Le cycliste colombien Ivan Sosa a été pris pour cible par un chauffeur de camion qui l'a frappé avec la crosse d'un revolver lors d'un entraînement. Il a été admis à l'hôpital pour des blessures au menton.

Il a eu la peur de sa vie. Le grimpeur colombien de la Movistar, Ivan Sosa a été admis à l'hôpital après qu'un chauffeur de camion l'a frappé avec la crosse d'un revolver lors d'une altercation sur la route où il s'entraînait ce jeudi.

Des blessures au menton

Sosa, âgé de 25 ans, s'entraînait près de sa ville natale, Fusagasugá (centre), à 70 km de Bogota, lorsqu'un chauffeur du camion "est descendu [de son véhicule] et l'a frappé avec la crosse" d'un revolver, a déclaré à l'AFP une source proche du cycliste, sans en dire plus sur les raisons de l'altercation. "Il va bien et est actuellement soigné. Il a eu un coup au menton", a indiqué une autre source auprès du journal El Tiempo.

Dans un bref message sur Twitter, Movistar a confirmé que Sosa "a été traité pour des blessures au menton dans un centre médical à Fusagasugá". "Il est resté conscient à chaque moment", a précisé l'équipe espagnole. Le chauffeur du camion a pour sa part été arrêté par la police.

Vainqueur du Tour de Burgos (2018 et 2019) et du Tour de la Provence (2021), Sosa a rejoint la Movistar l'année dernière après avoir quitté l'équipe britannique d'Ineos.