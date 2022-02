Cyclisme: le geste très dangereux de Milan sur le Français Lapeira à l'approche d'un sprint

Jonathan Milan a été filmé en train de pousser Paul Lapeira lors de la première étape de l'UAE Tour dimanche, ce qui aurait pu entraîner sa disqualification. Mais il n'en a rien été, l'UCI préférant le maintenir en course.

Voilà qui devrait faire réagir dans le milieu du cyclisme professionnel, et poser à nouveau la question de l’utilisation des images vidéo dans le but d'arbitrer un fait de course. Le sprinteur italien Jonathan Milan (Bahrain Victorious), jeune coureur, passé professionnel il y a un an, a violemment poussé le Français Paul Lapeira lors de la première étape de l’UAE Tour dimanche. Sans la présence d’un coureur de la formation Bardiani à ses côtés, le néo-professionnel chez AG2R Citroën aurait sans doute terminé sa course au sol.

"Je ne savais pas qu’il y avait des places réservées dans le peloton. Je me demande ce qui lui a pris, je l’empêchais peut-être de suivre son train mais c’est inconscient de pousser quelqu’un comme ça… Ma roue a touché celle d’un coureur UAE devant moi et je n’ai pas pu faire autrement que de me rattraper sur un gars de Bardiani sur ma gauche. Sans lui, je serai allé par terre", se serait-il emporté face à des commissaires de l’UCI, selon L'Equipe.

Ces derniers n’ont eu connaissance de l’affaire que ce lundi matin, rapporte le quotidien. Ils ont finalement choisi de ne pas sanctionner Jonathan Milan, tenu en revanche de s'excuser auprès du Français. Le sprinteur italien a reconnu son erreur, expliquant avoir succombé au stress qui l’a envahi à un moment crucial de la course. La bousculade intervenue à une douzaine de kilomètres de l’arrivée n’a heureusement pas eu de conséquence fâcheuse pour l’intégrité physique des coureurs.