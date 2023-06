Cyclisme: les images impressionnantes de Contador, le visage en sang après une lourde chute en Chine

Alberto Contador a été victime d’une grosse chute lors d’une course organisée ce dimanche à Pékin. Le coureur espagnol de 40 ans, double vainqueur du Tour de France, est apparu le visage en sang sur le bitume chinois. Avant de donner des nouvelles rassurantes.

Le visage plein de sang. Alberto Contador a été sévèrement secoué ce dimanche à Pékin. Le coureur de 40 ans a été victime d’une lourde chute lors de la Desafio Beijing by La Vuelta, une course organisée par le Tour d’Espagne dans la capitale chinoise. Alors qu’il se trouvait au cœur du peloton vêtu d’un maillot blanc, le double vainqueur du Tour de France (2007, 2009) a perdu l’équilibre sans pouvoir esquiver un adversaire au sol. En tombant, sa tête a violemment heurté le bitume.

"Pas aussi grave que ça en a l’air"

De quoi amocher sérieusement l’Espagnol. Après ce choc spectaculaire, Contador s’est relevé avec de larges coupures et beaucoup de sang sur la figure. Les photos inquiétantes d’El Pistolero ont rapidement circulé sur les réseaux. Et elles ont créé un vent d’inquiétude parmi ses sympathisants.

Mais Alberto Contador a rapidement tranquillisé tout le monde. Dans une vidéo postée sur ses différents comptes, le natif de Madrid a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé. "Il y a eu une chute devant moi et c’était impossible d’éviter le coureur, a-t-il expliqué. J’envoie cette vidéo pour calmer les choses. Malgré les images, ce n’est pas aussi grave que ça en a l’air. Juste quelques points de suture au niveau du sourcil, de la joue et de la lèvre. On va continuer à avancer".