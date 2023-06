Tour de France: "Les mécontents, je les emmerde", Chainel répond aux détracteurs de la série Netflix

Choisi par Netflix pour poser sa voix sur plusieurs séquences de la série sur le Tour de France 2022, l'ancien coureur Steve Chainel s'agace des critiques de certains fans sur le rendu final et sur sa légitimité à faire partie de ce documentaire.

Il ne comprend absolument pas les critiques. Choisi par Netflix pour être l’un des principaux intervenants de la série documentaire sur le Tour de France 2022, Steve Chainel défend le rendu final et estime que les reproches de certains fans ne sont pas justifiés. Le Belge Wout van Aert, lui, a aussi dénoncé la mise en scène de sa rivalité supposée avec Jonas Vingegaard au sein de la formation Jumbo-Visma, accusant Netflix de créer "des histoires qui n’existent pas".

"Je suis un passionné qui parle avec son cœur"

"Je suis très, très déçu et remonté de voir que certains connaisseurs du cyclisme trouvent que cette série est nulle, n'a aucun sens, confie Chainel dans un entretien pour Eurosport. Enfin, on explique le vélo. Enfin, on parle du vélo dans sa splendeur, sur la plus grande épreuve du monde, en un condensé de huit histoires réelles, réalisées de manière dynamique pour que l'on ne se fasse pas "chier" devant l'écran… et il y a quand même des gens qui n'apprécient pas. (…) Les gens du monde du vélo qui sont critiques, j'ai envie de leur dire : Restez dans votre bulle, n'ouvrez la porte à personne, fermez vos réseaux sociaux, faites le nécessaire pour que plus un sponsor ne s'intéresse au vélo, continuez."

Sur les réseaux sociaux, certains ont aussi remis en cause la légitimité de Chainel au regard de son palmarès. Un faux débat à ses yeux. "J'ai reçu des messages de gens qui ne connaissaient pas forcément le vélo et qui ont apprécié mes interventions. Il y a aussi les mécontents, ceux qui trouvent que j'ai un peu trop vulgarisé les choses, ceux qui ne me trouvent pas légitime, ceux qui disent que je n'ai pas fait le Tour de France – c'est vrai, neuf ans chez les pros, Paris-Roubaix, Milan-Sanremo, Tour d'Italie, Tour d'Espagne… mais jamais Tour de France. J'ai une triple casquette : consultant, ancien coureur et j'essaie de monter une équipe, d'où ma légitimité. Les mécontents, je les "emmerde". Qu'ils fassent le nécessaire pour prendre ma place. Je suis un passionné qui parle avec son cœur et son vécu et j'espère avoir parlé à un maximum de gens."

Tourné lors de la Grande Boucle 2022, "Tour de France : Au cœur du Peloton", est sorti le 8 juin dernier, et raconte sur huit épisodes la conquête du maillot jaune, la bataille de sprinteurs, la stratégie des équipes, les morceaux de bravoure et la ferveur incroyable qui entoure la plus grande course cycliste du monde.