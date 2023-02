Cyclisme: mort d'une prometeuse coureuse espagnole de 18 ans, Estela Dominguez, percutée par un camion

Grand espoir du cyclisme espagnol, la coureuse Estela Dominguez est décédée jeudi à Villares de la Reina. Elle a été percutée par un camion pendant une séance d'entraînement. Elle avait 18 ans.

Le cyclisme espagnol sous le choc. Estela Dominguez, l’un des plus grands espoirs du pays, est morte jeudi pendant son entraînement. Elle avait seulement 18 ans. La coureuse de la formation Sopela Women’s Team s’entraînait à Villares de la Reina quand elle a été percutée par un camion. Elle a été retrouvée inconsciente sur la route et, malgré l'arrivée rapide des secours, elle est décédée avant son arrivée à l’hôpital.

C'était la fille de l'ancien coureur Juan Carlos Dominguez

Estela Dominguez pratiquait le cyclisme sur route mais aussi le cyclo-cross et le VTT. En 2022, elle avait terminé à la cinquième place du championnat d’Espagne juniors sur route et quatrième du contre-la-montre. Elle était la fille de l’ancien coureur professionnel Juan Carlos Dominguez. Ce dernier n’a jamais participé au Tour de France mais il a été plusieurs fois sur les routes de la Vuelta dans les années 1990 et 2000.