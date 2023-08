Cyclisme: "On est fait de la même fibre", Démare serein sur ses retrouvailles avec Bouhanni chez Arkéa-Samsic

Invité jeudi sur RMC, le sprinteur français Arnaud Démare (31 ans) est revenu sur son choix de rejoindre Arkéa-Samsic, une formation au sein de laquelle il retrouvera son ancien rival à la FDJ Nacer Bouhanni.

Comme on s’retrouve… Le destin réunit de nouveau Arnaud Démare et Nacer Bouhanni. Après avoir été rivaux au sein de la formation FDJ, les deux sprinteurs français vont à nouveau partager la même tunique. En décidant de quitter la Groupama-FDJ pour rejoindre Arkéa-Samsic, Arnaud Démare, 31 ans, s’apprête à côtoyer, durant quelques semaines seulement, le sprinteur vosgien (son contrat expire à l’issue de la saison). Des retrouvailles redoutées ?

Dans l’équipe de Marc Madiot, la concurrence entre les deux sprinteurs avaient fait des étincelles. Nacer Bouhanni qui n’était pas le premier choix dans l’esprit du patron mayennais avait rejoint Cofidis en 2015.

"On avait une adversité féroce quand on était ensemble à la FDJ, ça nous a poussés vers le haut, rembobine Arnaud Démare, invité jeudi sur l’antenne de RMC. On est tous les deux très respectueux l’un envers l’autre de tout ce qu’on a pu faire après chacun de notre côté."

"Je ne pense pas qu’on sera aligné les mêmes courses"

S’il n’occulte pas la concurrence, le coureur aux 93 victoires en pro mais privé de Tour de France cet été, assure qu'il arrive avec un bon état d'esprit : "J’ai plus de points communs avec Nacer qu’avec n’importe quel autre coureur, poursuit-il. On est fait de la même fibre, on a la même envie, la même hargne. L’adversité existera toujours même si elle a dû s’atténuer en dix ans. On rêve tous les deux de gagner des belles courses. Je ne pense pas qu’on sera aligné les mêmes courses. Il y aura un choix mais ça va nous stimuler tous les deux." Arnaud Démare fera sa première sortie le 15 août lors du Tour de Louvain.