Cyclisme: Pogacar lance sa saison en remportant le tour des Emirats

Comme il y a un an, le Slovène Tadej Pogacar a triomphé lors de l'UAE Tour après avoir gagné la 7e et dernière étape, ce samedi à Jebel Hafeet. Le double vainqueur du Tour de France lance idéalement sa saison.

Un sans-faute pour Tadej Pogacar (UAE Emirates): le Slovène, vainqueur du Tour de France, a remporté l'UAE Tour après son succès dans la 7e et dernière étape, samedi, à Jebel Hafeet. Dans cette arrivée au sommet, Pogacar a devancé tout comme l'année passée le Britannique Adam Yates, deuxième de l'étape, à une seconde, et du classement final, à 22 secondes. Bis repetita: le Slovène de l'équipe UAE a enlevé l'UAE Tour comme l'année passé et a agrémenté son succès de deux victoires d'étape dans les deux seules arrivées au sommet de l'épreuve, la première du calendrier WorldTour 2022.

A Jebel Hafeet, une montée de 10,8 kilomètres à 6,6 %, Pogacar a signé son troisième succès en ce site d'Abou Dhabi jouxtant la frontière d'Oman. "Je connais cette ascension par coeur, elle est très difficile", a commenté le double vainqueur du Tour de France. "Adam (Yates) était très fort. A un moment, j'ai vraiment souffert, il m'a mis dans le rouge. Quand il a attaqué, j'ai juste essaye de le suivre et de me concentrer sur le sprint final".

"C'est bien de lancer la saison par une victoire"

"J'avais le maillot (de leader), je n'avais pas besoin d'attaquer mais il fallait suivre et répondre aux attaques", a ajouté Pogacar dont l'équipe a contrôlé la montée avec le Néo-Zélandais George Bennett, puis le Polonais Rafal Majka, avant le Portugais João Almeida dans le final.

Yates, le vainqueur de l'édition 2020, est passé à l'offensive à l'approche des 3 derniers kilomètres sans parvenir à décrocher son rival. Derrière le duo, l'Espagnol Pello Bilbao s'est accroché pour prendre, à 5 secondes, la troisième place de l'étape et le même rang au classement final. "C'était la première course de l'année pour moi, c'est bien de lancer la saison par une victoire", s'est félicité Pogacar qui a prévu de participer samedi prochain aux Strade Bianche, en Italie, avant Tirreno-Adriatico puis Milan-Sanremo.