Cyclisme: quatre mois après sa chute, Amy Pieters est sortie du coma

Le Team SD Worx annonce qu’Amy Pieters est sortie du coma ce jeudi. La cycliste néerlandaise était inconsciente depuis sa chute à l’entraînement fin décembre 2021.

La fin d’une longue attente pour Amy Pieters (30 ans) et sa famille. La coureuse néerlandaise est sortie du coma dans lequel elle était plongée depuis décembre. C’est son équipe SD Worx qui annoncé la bonne nouvelle sur via un communiqué : "Elle est désormais consciente. Cela signifie qu'elle peut légèrement communiquer, et ce de manière non verbale. Amy reconnaît les gens, comprend ce qui se dit et est capable d'effectuer de plus en plus de tâches." Pieters avait subi une grave chute la veille de Noël alors qu’elle s'entraînait à Calpe (Espagne). Un accrochage entre coéquipières serait à l’origine de la chute de la championne des Pays-Bas en titre.

Pour le moment, "les médecins ne peuvent pas encore dire quelles seront les séquelles résiduelles et les capacités restantes d'Amy Pieters à la suite de la lésion cérébrale." Pieters avait subi une opération chirurgicale grâce à laquelle "les médecins avaient supprimé la pression dans sa tête qui avait été causée par sa chute." L’équipe néerlandaise a également indiqué "qu’ Amy Pieters suit un programme intensif spécialisé de neuroréhabilitation dans l'un des établissements membres du réseau EENnacoma" depuis mi-février.

Avant sa chute, Pieters était devenue championne d’Europe en 2019 ainsi que triple championne du monde de l'américaine sur piste (2019, 2020 et 2021).