Cyclisme: Richie Porte tire sa révérence

Après 13 ans en professionnel, de belles victoires et des grosses blessures, Richie Porte met officiellement fin à sa carrière de cycliste professionnel.

Une véritable légende du cyclime australien tire sa révérence. Ce mardi, Richie Porte a annoncé sur Twitter qu'il mettait fin à sa carrière, à 37 ans. Cette dernière, longue de 13 ans, l'aura vu remporter de belles victoires, subir des désillusions et même frôler la mort.

Son dernier résultat est sa 83e place au Tour de Grande-Bretagne la semaine passée. Après Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali, partis sur une haie d'honneur du peloton de la Vuelta, c'est à Richie Porte de se retirer.

"Fin d'un chapitre de 13 ans de ma vie et certains des souvenirs les plus incroyables. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'en tant que jeune enfant grandissant en Tasmanie, j'aurais la chance de parcourir le monde à vélo, de rouler avec certaines des meilleures équipes du monde du cyclisme et de rencontrer tant de gens brillants en cours de route. (...) Comme l'a dit Forrest Gump 'Je suis assez fatigué. Je pense que je vais rentrer à la maison maintenant'" a t-il écrit, dans un message plein d'émotion.

Un palmarès bien garni

Troisième du Tour de France en 2020, son meilleur résultat sur la Grande Boucle, Richie Porte a remporté de nombreuses victoires au cours de sa carrière. Parmi les plus importantes, Paris-Nice à deux reprises (2013-2015), le Tour de Suisse en 2018, et le critérium du dauphiné en 2021.

Au cours de son parcours, Richie Porte a évolué dans plusieurs des plus prestigieuses équipes du peloton: Saxo, Sky, BMC, Trek-Segafredo, avant de finir chez Ineos-Grenadier.

Pour sa dernière saison chez les professionnels - comme il l'avait annoncé en décembre dernier -, Richie Porte ambitionnait de performer sur le Tour d'Italie. Rapidement distancé au général, le coureur australien avait fini par abandonner à la 19e étape.

Le plus grand fait d'arme de sa carrière restera très certainement son podium sur le Tour de France en 2020, aux côtés de Primoz Roglic et Tadej Pogacar: "C'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. Cette troisième place a valeur de victoire pour moi. J'ai dû passer par tant de déceptions, tant de chutes, tant de drames pour en arriver là", avait confié Richie Porte à l'issue de l'épreuve.

Plusieurs blessures dont une qui aurait pu prématurément mettre fin à sa carrière

Tous les amateurs de vélo ont encore en tête les images glaçantes de 2017. Dans la descente du Mont du Chat, sur la neuvième étape du Tour de France, le vélo du coureur australien dérape. Ce dernier chute alors lourdement et son corps va s'écraser sur le mur qui borde la route. Les images font froid dans le dos et l'Australien et transporté d'urgence à l'hôpital, conscient.

Le bilan était finalement plutôt rassurant. Il faisait état d'une fracture de la clavicule, sans déplacement, et d'une fracture du bassin. Il était éloigné des routes quelques semaines. Richie Porte était presque un miraculé.

A 37 ans, après deux dernières saisons dans la prestigieuse Team-Ineos, marquées notamment par une victoire sur le critérium du Dauphiné en 2021, Richie Porte quitte le peloton, à l'issue du tour de Grande Bretagne 2022. Le grimpeur australien met prématurément fin à sa saison 2022, la dernière de sa grande carrière.