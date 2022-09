Scène très rare sur la Vuelta: une haie d'honneur pour Valverde et Nibali, pour leur dernière sur un Grand Tour

Le peloton du Tour d'Espagne a rendu hommage à Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali avant le départ de la dernière étape ce dimanche. Les deux grands noms du cyclisme ont été acclamés lors d'une haie d'honneur.

C'est une page du cyclisme qui se tourne. Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali ont pris le départ ce dimanche de leur dernière étape sur un Grand Tour, respectivement à 42 ans et 37 ans, à l'occasion de la dernière journée sur le Tour d'Espagne. Le peloton a tenu à rendre hommage à ces deux coureurs emblématiques avec une haie d'honneur.

Courante dans d'autres sports, la haie d'honneur est inhabituelle en cyclisme. Alejandro Valverde devrait disputer la dernière course de sa carrière le 8 octobre, à l'occasion du Tour de Lombardie, qu'il n'a jamais remporté. Tout comme Vincenzo Nibali qui devrait aussi poursuivre jusqu'au dernier monument de la saison avant de raccrocher, dans son pays.

Des palmarès impressionnants

Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali s'étaient succédé au palmarès de la Vuelta, en 2009 et 2010. Le Murcien, suspendu pour dopage lors des saisons 2010 et 2011, a été un modèle de longévité, avec 133 victoires en carrière dont le titre de champion du monde en 2018 mais aussi cinq Flèche-Wallonne et quatre Liège-Bastogne-Liège. Troisième du Tour d'Espagne en 2003, Valverde n'a connu que deux équipes dont la Movistar, où plusieurs sponsors titres ont précédé, depuis 2005.

Outre la Vuelta, Vincenzo Nibali a lui remporté le Tour d'Italie à deux reprises et le Tour de France en 2014. Le "requin de Messine" compte aussi trois victoires sur des monuments, avec à deux reprises le Tour de Lombardie et Milan San Remo en 2018. Avec deux titres de champion d'Italie et 14 étapes sur les Grands Tours, l'actuel coureur de l'équipe Astana possède un palmarès impressionnant et complet. Surtout, il a aussi marqué son époque par son sens de l'offensive, sa virtuosité en défense et sa capacité à renverser des situations, à l'image du Tour d'Italie 2016.

Nibali et Valverde laissent désormais place à une nouvelle génération, incarnée notamment par Remco Evenepoel, qui va remporter ce Tour d'Espagne, à 22 ans, soit le premier Grand Tour de sa carrière. A seulement 19 ans, l'Espagnol Juan Ayuso montera lui sur la dernière marche du podium. L'année de sa naissance, Valverde était déjà dans le peloton.