Cyclisme: terrible chute entre une coureuse et une spectatrice lors d'une course en Espagne

Samedi, une course de cyclotourisme dans les îles Canaries s'est achevée sur une collision spectaculaire entre une coureuse lancée dans le sprint final et une spectatrice. La cycliste a été emmenée à l'hôpital tandis que la femme a été soignée sur place. Fort heureusement, leur vie n'est pas en danger.

L'issue de la course Salmor Bike aurait pu virer au drame samedi. À l'issue des 88 kilomètres du parcours tracé à El Hierro dans les îles Canaries (Espagne), une très violente collision a eu lieu entre une cycliste lancée dans le sprint final et une spectatrice. Alors que la coureuse s'approchait de la ligne d'arrivée, la femme a traversé la route sans regarder, provoquant l'accident.

Une enquête ouverte

Les images filmées par un spectateur également présent proche de la ligne d'arrivée sont spectaculaires et n'auguraient rien de bon pour la santé des deux personnes impliquées dans la chute. Fort heureusement, leur vie n'est pas en danger. La coureuse, qui filait vers une victoire dans cette course, a été transportée à l'hôpital le plus proche.

"La femme souffre de blessures légères à la tête, tandis que la spectatrice a été traitée sur place par le personnel soignant de la course. Une enquête policière est en cours pour déterminer les causes de l'incident", a annoncé un porte-parole du gouvernement local après l'événement.