Cyclisme: Trek-Segafredo suspend le coureur qui a abattu un chat à la carabine

L'espoir du cyclisme italien Antonio Tiberi a été suspendu par son équipe, après avoir été condamné par la justice pour avoir tué un chat avec une arme.

Vingt jours de suspension, sans salaire. C'est la sanction qui a été infligée par l'équipe cycliste Trek-Segafredo à Antonio Tiberi, récemment condamné à 4.000 euros d'amende par la justice de Saint-Marin pour acte de cruauté envers un animal. Le jeune coureur italien, âgé de 21 ans, avait abattu un chat avec une carabine à air comprimé en juin dernier.

"Trek-Segafredo est totalement d'accord avec l'amende et condamne fermement l'acte répréhensible, qui est clairement une violation du code de conduite interne. L'équipe n'avait pas été informée de ce délit et a immédiatement suspendu Antonio pour une durée minimale de 20 jours, sans salaire", a fait savoir Trek-Segafredo dans un communiqué.

Le salaire retenu reversé pour la bonne cause

La sanction prive Antonio Tiberi du Trofeo Laigueglia, mais aussi du Tirreno-Adriatico (6-12 mars) et de Milan-Turin (16 mars). "Si besoin, l'équipe prendra de nouvelles mesures dans le futur, a ajouté Trek-Segafredo. En plus de l'amende décidée par la justice, l'équipe donnera le salaire retenu à une association de protection animaux".

"Trek-Segafredo voudrait réitérer sa grande déception quant au comportement d'Antonio. L'équipe cherche à aider les coureurs non seulement comme athlètes, mais aussi en tant qu'hommes et femmes. L'équipe va travailler étroitement avec Antonio pour s'assurer qu'il apprenne et espère qu'il fera le travail nécessaire pour exprimer ses remords et devenir une meilleure personne", conclut la formation américaine.

Tiberi s'est excusé

"Je regrette profondément mes actions honteuses, a finalement réagi Antonio Tiberi sur Instagram. Tirer sur le chat était quelque chose de terriblement stupide et irresponsable, dont je n'ai compris la gravité et le danger qu'après coup".

92e du Tour d'Espagne 2022, Antonio Tiberi a débuté son année 2023 en faisant 8e au général du Tour Down Under en janvier et 7e du Tour des Émirats arabes unis fin février.