Cyclisme: un coureur italien condamné à une amende pour avoir tué un chat à la carabine

Antonio Tiberi, coureur de 21 ans membre de l’équipe Trek-Segafredo, a été condamné à une amende de 4000 euros pour avoir tué un chat d’un tir à la carabine. "Mon intention était de mesurer la puissance de tir de l'arme", se défend-il.

Il y a de meilleures manières pour se faire un nom dans le monde du cyclisme. Antonio Tiberi, espoir italien âgé de 21 ans, est au cœur d’un fait divers relayé par le Corriere dello Sport. Le coureur de Trek-Segafredo a été condamné à une amende de 4.000 euros pour avoir tué un chat à Saint-Marin en juin dernier.

Le chat appartenait à un ministre

L’animal de compagnie, qui appartenait à Federico Pedini Amati, ministre du tourisme de Saint-Marin, a été visé par le jeune coureur d’un coup de carabine à air comprimé depuis la fenêtre de son appartement. "Le chat n'a dérangé personne et il avec nous depuis longtemps, regrette son maître. Ma fille Lucia l'aimait. Vous ne pouvez pas tuer un animal de compagnie et vous en tirer avec une amende de 4.000 euros. J'apprécie qu'il ait avoué, mais des gens comme ça n'ont pas à vivre ici".

La décision de justice a également provoqué de vives critiques en Italie et à Saint-Marin, avec une sanction jugée clémente même si le coupable a reconnu les faits. "Mon intention était de mesurer la puissance de tir de l'arme et je visais un panneau de signalisation, s’est-il défendu devant le juge. J'avoue aussi que j'ai visé un chat et à ma grande surprise, je l’ai a effectivement touché. Je n'avais aucune intention de le tuer, j'étais convaincu que l'arme n'était pas mortelle".

Tiberi avait participé à la dernière Vuelta

Depuis le début de sa jeune carrière, Antonio Tiberi a remporté une étape du Tour de Hongrie 2022, un an après avoir terminé troisième du classement général. 92e du dernier Tour d’Espagne, il a achevé le Tour des Emirats arabes unis il y a quelques jours sur une 7e place. Son équipe n’a pas réagi à l’affaire pour le moment.