Cyclisme: Van Avermaet annonce qu'il prendra sa retraite en fin de saison

Le Belge Greg Van Avermaet, champion olympique de la course en ligne de Rio en 2016 et vainqueur de Paris-Roubaix en 2017, prendra sa retraite à 38 ans à la fin de la saison, a-t-il annoncé ce mercredi sur son compte Instagram.

"Mon aventure avec le cyclisme professionnel se termine après cette saison, a-t-il écrit. Même si ma décision a été difficile à prendre, lorsque je me retourne, je suis extrêmement fier de ce que j'ai accompli. J’ai donné chaque jour le meilleur de moi-même, pour ne pas avoir de regrets ensuite. Je n’ai pas seulement apprécié la victoire, mais aussi le chemin parcouru pour y parvenir", poursuit le post du coureur belge.

2017, l'année faste de Greg Van Avermaet

Au terme de la saison, Van Avermaet sera en fin de contrat avec la formation française AG2R-Citroën, pour qui il roule depuis 2021 mais avec laquelle il n'a jamais signé de succès. Outre l'or olympique au Brésil en 2016 et l'Enfer du Nord en 2017, le Flandrien compte notamment à son palmarès deux étapes du Tour de France et une étape de la Vuelta.

Vainqueur en 2017 de Paris-Roubaix, du Nieuwsblad, du GP de l'E3 et de Gand-Wevelgem, il avait occupé la tête du classement mondial UCI cette année-là.