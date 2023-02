Cyclo-cross: Van der Poel de nouveau sacré champion du monde après un duel de légende avec Van Aert

Mathieu van der Poel a remporté les Mondiaux de cyclo-cross, ce dimanche à Hoogerheide (Pays-Bas). Le Néerlandais de 28 ans s'est imposé devant son public au terme d’un mano a mano d’anthologie avec le Belge Wout van Aert. Il s’offre la cinquième couronne de sa carrière.

Tout le monde attendait leur explication au sommet. Et elle a eu lieu dans des proportions sensationnelles. Dominateurs cette saison sur le circuit de cyclo-cross, Mathieu van der Poel et Wout van Aert se sont livrés un duel étourdissant lors des Mondiaux, ce dimanche, à Hoogerheide. Les deux favoris de la course ont rapidement laissé la meute de leurs concurrents pour s’expliquer dans un mano a mano dantesque au sud-ouest des Pays-Bas.

Au terme de cette lutte de titans, c’est Van der Poel qui l’a emporté au sprint sur le parcours tracé par son père, Adrie van der Poel. Sous les yeux de près de 40.000 spectateurs aux anges. Un succès qui permet au coureur de 28 ans d’inscrire son nom au palmarès pour la cinquième fois (après 2015, 2019, 2020 et 2021). Il succède au Britannique Tom Pidcock, qui l’avait emporté l’an passé aux États-Unis. Van Aert, lauréat des éditions 2016, 2017 et 2018, devra encore patienter avant de prétendre à une nouvelle couronne.

"Dans le top 3 de mes plus belles victoires"

"C’est difficile de décrire ce que je ressens, a confié Van der Poel après son nouveau triomphe. C’est incroyable. C’est bien sûr dans mon top 3 des plus belles victoires de ma carrière."

Celui qui défend les couleurs d’Alpecin-Deceuninck sur route a rendu hommage à son magnifique rival, sous contrat avec la Jumbo-Visma: "Tout le monde connaît notre histoire avec Wout. Chacun porte l’autre afin de puiser dans nos réserves. C’est la grande bataille du cyclo-cross et je pense qu’on peut être fier l’un et l’autre".