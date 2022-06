Dauphiné (1re étape): Van Aert s'impose pour sa reprise et prend le maillot jaune

Pour son premier jour de course depuis Liège-Bastogne-Liège fin avril, le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est imposé ce dimanche sur la 1re étape du Critérium du Dauphiné, en réglant le sprint à Beauchastel. Le voilà de fait leader du général.

Il était l'un des grands favoris du jour, et il a parfaitement assumé ce statut. Pour son retour à la compétition, l'ogre belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est imposé ce dimanche sur la 1re étape du Critérium du Dauphiné, au sprint devant le Britannique Ethan Hayter (Ineos) et l'Américain Sean Quinn (EF Education-EasyPost).

Deuxième de Paris-Roubaix mi-avril, puis troisième de Liège-Bastogne-Liège une semaine plus tard, Van Aert a ensuite coupé avec la course pendant plus d'un mois pour effectuer un gros stage en altitude dans la Sierra Nevada, en vue de sa deuxième partie de saison. Un stage qui ne lui a ni coupé les jambes, ni le rythme.

Hugo Page 4e et premier Français

Parti de la Voulte-sur-Rhône, le peloton s'est surtout réveillé dans les 40 derniers kilomètres, lorsque Dylan Groenewegen a craqué dans le Chambon de Bavas, sous l'impulsion des Trek-Segafredo. Mais ce sont surtout les Ineos qui ont ensuite roulé fort pour empêcher le sprinteur néerlandais de revenir et pour mettre Hayter dans de bonnes dispositions. Un travail d'équipe qui n'a donc pas empêché Van Aert de lever les bras.

Côté français, Rémi Cavagna (Quick-Step) a tenté de s'échapper dans les deux derniers kilomètres, mais a vite été repris par le peloton alors emmené par un autre tricolore, Christophe Laporte (Jumbo-Visma). La belle surprise est surtout la quatrième place d'Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert). Clément Venturini et Benjamin Thomas ont eux terminé 7e et 9e.