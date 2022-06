Dauphiné: Chris Froome voit enfin le bout du tunnel et suscite un certain respect dans le peloton

Victime d'une chute pendant le Critérium du Dauphiné 2019, Chris Froome court depuis trois ans après son grand niveau d'antan. Et s'il est tombé très bas après une longue et difficile rééducation, le quadruple vainqueur du Tour de France n'a jamais perdu la foi, au point de jouer un rôle dans la Mercan'Tour cette semaine (11e). Et sur le Dauphiné qui débute ce dimanche? Lui comme ses adversaires y croient.

Avec trois victoires finales sur le Dauphiné depuis le début de sa carrière (2013, 2015, 2016), Christopher Froome est un peu comme chez lui en région Rhône-Alpes Auvergne. "Ça fait du bien de revenir sur le Dauphiné! J'ai d'excellents souvenirs de cette course explique-t-il. Malheureusement, j'ai aussi eu ma part de mauvais souvenirs avec ma grosse chute en 2019 et j'espère enfin mettre cela derrière moi cette année."

La chute qui a tout fait basculer

12 juin 2019 justement, à Roanne, Christopher Froome reconnaît le contre-la-montre de 26 kilomètres du Dauphiné. Ce jour-là, le Britannique chute gravement, à plus de 50 km/h, emporté par une rafale de vent. Un choc qui occasionnera de multiples fractures à la hanche, au fémur, au coude et aux côtes et le laissera hospitalisé plusieurs jours en soins intensifs au CHU de Saint-Etienne.

Débute alors une longue période de convalescence pour Chris Froome. Si sa première sortie sur le vélo a lieu deux mois et demi plus tard, retrouver une condition physique satisfaisante sera beaucoup plus long. Très long même. Un combat encore en cours pour l'ancien coureur de la formation Ineos, passé chez Israel - Premier Tech en 2021.

Mais pour la première fois depuis trois ans, Chris Froome semble plutôt optimiste. 11e donc mardi de la Mercan'tour Classic après y avoir joué les premiers rôles, il estime avoir enfin retrouvé un niveau physique acceptable: "J'ai fait de gros progrès au niveau de ma forme au cours des deux derniers mois, et j'espère continuer à m'appuyer dessus pour me mettre dans la meilleure position possible pour juillet."

Candidat pour des victoires d'étapes?

De là à devenir un candidat crédible, ne serait-ce qu'à des victoires d'étapes sur le Dauphiné voire le Tour de France? "On verra déjà sur les routes du criterium s'il peut être acteur sur une étape ou deux, mais je pense malheureusement que le grand Froome est derrière nous", tempère Julien Jurdie directeur sportif d'AG2R-Citroen Team. Mais ça me ferait plaisir qu'il soit au départ du Tour en forme. C'est un coureur qui a mis tellement de sérieux dans son travail tout au long de sa carrière pour remporter toutes ses grandes victoires."

Même sérieux durant cette très longue période "sans". Froome n'a jamais perdu la motivation. Dans le peloton cela se sait, cela se dit, cela s'entend et cela se voit. Cela tend même à susciter une certaine admiration. "On voit depuis deux ou trois ans qu'il travaille énormément témoigne ainsi le grimpeur français Aurélien Paret-Peintre. Il a fait beaucoup de sacrifices depuis sa chute. Et même quand ça ne marchait pas il a continué à s'entraîner, à faire des stages en altitude. C'est mérité pour lui ce qui se passe et c'est tant mieux s'il arrive à progresser. Sur l'investissement on sait qu'il est toujours à 100%. Avec le niveau qu'il avait atteint, il pourrait se dire qu'il arrête, mais non il continue. J'espère pour lui que ça va payer."