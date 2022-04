DIRECT - Tour des Alpes: un Français en tête de la première étape

Bouchard (FRA) et Zwiehoff (ALL) en ont terminé avec la première ascension du jour (2e catégorie) et sont dans la descente. Ils attaqueront ensuite l'ascension du Paso Gobbera (3e catégorie), le deuxième et dernier col de la journée. Ils ont 51" d'avance sur leurs poursuivants et 3'38" sur le peloton, qui se rapproche.