Paris-Roubaix: on entame les secteurs pavés, des favoris toujours piégés, suivez la course en direct

La 119e édition de Paris-Roubaix se tient ce dimanche. Ils sont 175 au départ à espérer pouvoir succéder à Sonny Colbrelli, sacré dans la boue l'an passé et absent cette année. Tous deux présents, les deux rivaux Mathieu van der Poel et Wout van Aert devraient animer la course.

Laporte est très loin Le Français de la Jumbo-Visma nourrissait de grosses ambitions sur ce Paris-Roubaix, mais une crevaison a quasi condamné ses chances de victoire. Il point désormais à 2'30''. Terpstra s'est relevé La jonction va se faire avec le premier groupe, composé très exactement désormais de 17 coureurs. Les Quick-Step de Sénéchal sont en nombre, avec 4 représentants, tout comme les Ineos, 3 représentants. Van Aert et Van der Poel toujours distancés Les favoris figurent toujours dans un troisième groupe à 1'30'', loin de l'homme de tête. Dans le deuxième groupe, Mohoric, Ganna, Van Baarle ou Teunissen sont encore là, tout comme Sénéchal. Le peloton ne s'est pas complètement reformé La situation est désormais la suivante : un homme seul en tête, Niki Terpstra, poursuivi à une trentaine de seconde par le premier groupe, composé d'une vingtaine de personnes, auquel tous les favoris n'ont pas réussi à recoller. Un troisième groupe navigue à 1'20''. Terpstra la joue solo Niki Terpstra a attaqué au moment de la chute et s'esseule en tête. Ce secteur pavé a permis à tout lde monde de recoller. Anthony Turgis, son céoquipier, a réussi à repartir. De son côté, Christophe Laporte est victime d'un premier souci mécanique. Grosse chute à l'arrière, Turgis reste au sol Enorme chute à l'arrière du premier groupe, qui a fait beaucoup de dégâts. Maillot déchiré au niveau de l'épaule, Anthony Turgis fait partie des piégés. Ca devrait permettre au deuxième groupe de recoller. Le premier groupe temporise Ganna a réussi à lui tout seul, au prix d'un énorme effort, à réintégrer le premier groupe. L'écart retrécit à vue d'oeil avec le deuxième groupe, qui est revenu à 45''. Crevaison pour Ganna Les chutes et les incidents mécaniques font un premier tri dans le premier groupe. Filippo Ganna, parmi les gros noms de ce premier échelon, a crevé et repart distancé. Les chutes se multiplient Les Trek-Segafredo sont malheureux sur ce début de course. Après Pedersen dans le second groupe, les deux coureurs qui leur restaient dans le premier groupe, Theuns et Kirsch, vont au sol à leur tour. L'écart ne bouge pas Encore 150kms à parcourir, mais pour l'instant l'écart se maintient à 1'15'', alors que l'on entame le deuxième secteur pavé. Premier secteur pavé entamé Les coureurs rentrent sur le secteur 30, le premier secteur pavé de la journée, Troivilles à Inchy. Grosse chute dans le deuxième groupe ! Une chute fait des dégâts dans le deuxième groupe: Pedersen et Asgreen sont au sol, ça sent la journée noire pour les deux favoris. TotalEnergies emmène La team Team TotalEnergies emmène en tête du premier groupe. Bonne nouvelle côté Français, Anthony Turgis est là, comme Florian Sénéchal pour la Quick-Step. Un groupe de 72 en tête Dur d'identifier tout le monde dans le groupe de tête, puisqu'ils sont 72 devant. Au niveau des favoris, Michal Kwiatkowski, Dylan Van Baarle, Yves Lampaert, Mike Teunissen ou Matej Mohoric ont pris le bon wagon.

Toujours pointés à plus d'une minute, Van der Poel, Van Aert, Asgreen ou Pedersen mettent leurs coéquipiers à la planche. L'écart autour de la minute Le deuxième groupe reste distancé à plus d'une minute, après que les rouleurs d'Ineos aient imprimé un gros tempo en tête. Ils pourraient rester piégés jusqu'au bout à ce rythme, alors que les premiers secteurs pavés approchent. Les équipiers s'emploient pour revenir. C'est parti très fort, avec une bordure ! Le vent a cassé en deux le peloton, à plus de 200kms encore de l'arrivée. Un premier groupe, emmené par les Ineos a pris quelques encablures d'avance. Beaucoup de favoris sont piégés, dont Van der Poel, Van Aert et Küng. Les favoris du jour, avec un duel Van Aert-Van der Poel attendu Comme toujours dans l'enfer du Nord, la course s'annonce ouverte. Mais un nom se dégage lorsqu'on cherche un favori: Mathieu van der Poel, brillant vainqueur du Tour des Flandres il y a deux semaines. Le coureur d'Alpecin-Fenix devra se méfier de son rival Wout van Aert, même si la préparation de ce dernier a été gênée par le coronavirus.

Auteurs d'un bon début de saison, Mads Pedersen, Stefan Küng font figure d'outsider, tout comme Kasper Asgreen et Dylan van Baarle. Un Français vainqueur, 25 ans après? 25 ans ont passé depuis la victoire de Frédéric Guesdon, dernier Français à avoir levé les bras sur le Vélodrome. Cette année, les Tricolores nourissent des ambitions avec leurs têtes d'affiche: Florian Sénéchal, Valentin Madouas, Anthony Turgis et Christophe Laporte peuvent tous rêver d'inscrire leur nom au palmarès. Bienvenue à tous ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce live, où vous allez pouvoir suivre la 119e édition de Paris-Roubaix en direct commenté. Ils sont 175 au départ à espérer pouvoir succéder à Sonny Colbrelli, vainqueur suprise l'an passé mais absent ce dimanche, après un grave malaise cardiaque en mars.