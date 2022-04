Tour des Alpes: Exploit de Bouchard sur la première étape

Le Français Geoffrey Bouchard décroche sa première victoire chez les professionnels à 30 ans, au terme de 135 km d'échappée.

A l'heure où les prodiges du cyclisme débarquent sur les grandes courses de plus en plus jeunes, avec une certaine efficacité (n'est-ce pas Pogacar ou Evenepoel), Geoffrey Bouchard fait figure d'incongruité. Pensez donc, passé pro en 2018, à 27 ans, le grimpeur de Dijon n'imaginait sans doute pas qu'il tiendrait un peloton mené par les Ineos de Richie Porte ou les Bahrain-Victorious de Landa et Bilbao quand il vendait des vélos chez Décathlon tout en écumant les courses amateurs avec le CR4C Roanne.

Mais depuis, sacrée réussite pour celui qui a ramené le maillot de meilleur grimpeur de la Vuelta 2019 et du Tour d'Italie 2021. Mais un maillot distinctif, aussi prestigieux soit-il ne permet pas toujours de lever les bras. C'est chose faite ce lundi, lors de la première étape du Tour des Alpes 2022, qui est aussi la première victoire professionnelle de Bouchard.

125 km d'échappée, 5 secondes à l'arrivée

Parti dans l'échappée matinale, dès le kilomètre 25 d'une étape qui en comptait 160, il s'est isolé avec un compagnon d'échappé, Ben Zwiehoff, lors de la principale montée de la journée, avant de le lâcher dans la dernière cote. il restait encore 25 kilomètres à tenir tout seul face à un peloton galvanisé, l'écart de 2 minutes fondant comme neige au soleil.

Mais le Français a su profiter des dernières difficultés du final pour assurer la victoire pour quelques secondes et arborer le maillot de leader du classement général pour 5 secondes.

A noter la belle 3e place de Romain Bardet. Un Bouchard tout en joie contenue sur la ligne d'arrivée.

Un maillot qui sera tout de même dur à défendre après les efforts consentis. Les favoris, notamment Richie Porte et Pello Bilbao, ont dévoilé leurs ambitions lors du final de l'étape.