Dopage: l'ancien médecin de Sky jugé coupable, tremblement de terre dans le cyclisme britannique

La justice a reconnu coupable un ancien médecin de l’équipe britannique de cyclisme et de la formation Sky, le Dr Freeman, d’avoir commandé de la testostérone, en sachant qu’elle était destinée à un coureur en 2011.

Coup de tonnerre dans le monde du cyclisme et du sport britannique. Richard Freeman, ancien responsable médical de l’équipe britannique de cyclisme et de la Team Sky (désormais Ineos), a été jugé coupable d’avoir commandé de la testostérone - substance interdite en compétition et hors compétition - en juin 2011 "en sachant ou en croyant" que le produit allait être administré à un coureur dont le nom n’a pas été révélé. Le docteur avait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés.

La décision provoque déjà de gros remous au sujet du sport olympique britannique le plus vecteurs de titres. Pour beaucoup de médias anglais, ce verdict est un "tremblement de terre" et pose de "sérieuses questions pour la fédération britannique de cyclisme (British cycling), l’équipe Sky (désormais Ineos) et Dave Brailsford, son manager".



Le verdict a été prononcé ce vendredi matin par Neil Dalton, président du Medical Practitioners Tribunal Service de Manchester, qui statue sur les plaintes déposées contre les médecins. "Le tribunal a conclu que vous, le Dr Freeman, avez passé la commande et obtenu le Testogel, sachant ou croyant qu'il devait être administré à un athlète pour améliorer ses performances sportives. Le motif de votre action était de dissimuler un comportement."

Medécin de Sky de 2009 à 2017

Ancien médecin de l’équipe Sky et de British Cycling entre 2009 et 2017, Freeman avait déjà admis 18 des 22 chefs d'accusation retenus contre lui, dont l'achat de testostérone interdite, le mensonge à l'Agence antidopage britannique, et la fourniture d’un traitement inapproprié au personnel non-sportif. Il contestait en revanche quatre chefs d'accusation tous liés à la livraison de testostérone au siège de British Cycling et de Team Sky à Manchester en juin 2011. A cette période, Bradley Wiggins avant remporté le Critérium du Dauphiné, avant d'abandonner quelques jours plus tard lors de la 7e étape du Tour de France, après une chute.

Le médecin Richard Freeman avait reconnu avoir commandé 30 sachets de Testogel mais avait nié qu’il savait qu'elle serait administrée à un coureur anonyme. Il s’était défendu en assurant avoir été harcelé pour commander ce produit afin de traiter les problèmes d’érection de Shane Sutton, ancien entraîneur de British Cycling et Team Sky. Ce que ce dernier a toujours démenti. Le verdict de vendredi ne marque pas encore la fin des poursuites puisque le tribunal siégera encore pendant trois jours pour évaluer si le permis d'exercice de Freeman est altéré. Il sera de nouveau jugé en avril pour décider de la perte ou non de son agrément de médecin.