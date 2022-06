EN DIRECT - Championnats de France de cyclisme : Démare en favori, la reprise d'Alaphilippe

Bonjour à tous et bienvenue pour suivre en direct commenté le championnat de France de cyclisme sur route. Cholet organise cette édition et les coureurs auront à parcourir 240 kilomètres, sur un circuit de 20 kilomètres à effectuer à 12 reprises. S'il y a deux difficultés sur le tracé urbain, elles ne sont pas insurmontables. Pour autant, elles pourraient fatiguer les plus faibles. Triple champion de France, Arnaud Démare sera le grand favori, avec la perspective de chercher le record de Jean Stablinski, seul cycliste à quatre titres.