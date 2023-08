EN DIRECT - Mondiaux de cyclisme: la vitesse par équipe féminine éliminée au premier tour

"On n'a pas su gérer, s'approcher de notre record dès les qualifications. J'avais insisté là-dessus, il fallait battre ou au moins approcher notre record. On n'a pas su le faire. Je n'ai pas encore analysé les chronos tour par tour des filles, mais je regarde le chrono global de l'équipe. Bien sûr (c'est un échec). C'est le dernier championnat du monde avant les JO, c'est important de marquer des points par rapport à nos adversaires. On prendra le temps d'analyser ce soir. C'est embêtant pour la qualification aux JO dans le sens où c'est l'épreuve où on pouvait marquer le plus de points.

La qualification n'est pas compromise encore. C'est dommage mais la qualification se joue sur deux ans, il y a encore des compétitions pour marquer des points. Il reste un championnat d'Europe et trois manches de Coupe des Nations. Je suis de nature optimiste. Notre défaut, c'est que nous sommes une équipe jeune par rapport à nos adversaires. Mais je suis optimiste et j'espère qu'il y a des choses positives à en tirer. Il va falloir passer outre la déception."

AS