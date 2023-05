EN DIRECT - Giro: Pinot encore deuxième, battu par Zana au sprint

Nouvelle grosse étape sur ce Giro, dans une troisième semaine gargantuesque. L'étape longue de 161 kilomètres arrive au sommet de Val di Zoldo. Une échappée de six coureurs compte 5'30 d'avance sur le peloton : on y trouve Thibaut Pinot, Warren Barguil, Aurélien Paret-Peintre, Derek Gee, Marco Frigo et Filippo Zana. On approche du sommet du Forcella Cibiana, après quoi on basculera dans la descente pour aller chercher la dernière montée.