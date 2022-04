Flèche wallonne: à quelle heure et sur quelle chaîne pour la classique en direct?

Dernière répétition avant Liège-Bastogne-Liège dimanche, la Flèche Wallonne a souvent souri à Julian Alaphilippe. Ce mercredi, il aura fort à faire face à Pogacar.

C'est le duel que tout le monde attend au pied du fameux mur de Huy: le petit cannibale Pogacar contre le double champion du monde Julian Alaphilippe, qui a déjà remporté 3 fois l'épreuve, avec en arbitre du duel, le recordman de l'épreuve, Alejandro Valverde, 41 ans et 5 victoires à Huy.

Attention, nouveauté dans le parcours cette année, la côte de Cherave précède le mur de Huy, ce qui pourrait avoir des implications sur le déroulé de la course où il ne se passait pas grand chose avant la montée finale.

Les coureurs de la Flèche Wallonne partiront de Blegny à 11 h 30 pour 202 km. L’arrivée au sommet du Mur du Huy est prévue par les organisateurs autour de 16 h 19 (43 km/h) et 16 h 49 (39 km/h). Le profil de la course:

La course sera retransmise en direct sur France 2 à partir de 15 h 05. et sur Eurosport 2 à partir de 14 h 30. L'arrivée sera aussi à suivre en direct avec notre envoyé spécial Arnaud Souque dans le Super Moscato show sur RMC. Et bien sûr en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.