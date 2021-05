Giro (14e étape): Fortunato s'impose au Zoncolan, Bernal toujours en rose

Sur les pentes mythiques du Monte Zoncolan, lieu d'arrivée de la 14e étape du Tour d'Italie, Lorenzo Fortunato (Eolo) a réussi un superbe numéro pour s'imposer au terme d'une échappée de plus de 180 kilomètres. Chez les favoris, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a repris du temps à tous ses adversaires, dont Simon Yates, qui devient le dauphin du Colombien au classement général.

Une victoire de prestige au sommet du Monte Zoncolan : Lorenzo Fortunato (Eolo), 25 ans, a été le plus fort ce samedi lors de la 14e étape du Giro. Le natif de Bologne, parti dans la bonne échappée avec 10 autres coureurs à 183 kilomètres de l'arrivée, a écoeuré un par un ses concurrents pour signer le plus beau succès de sa carrière - son premier en professionnel. L'Italien succède ainsi à Christopher Froome, dernier coureur à s'être imposé tout en haut du monstre des Dolomites sur la course, en 2018. Le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers), premier des favoris au sommet, a conforté son maillot rose de leader.

Bernal intouchable

Derrière le numéro de Fortunato, la lutte pour le classement général faisait rage. Et là encore, un par un, les adversaires du maillot rose Egan Bernal ont flanché. Seul Simon Yates (BikeExchange), à deux kilomètres de l’arrivée, a tenté de mettre la pression sur le Colombien. Mais ce dernier a montré une nouvelle fois sa supériorité en montagne lors de cette édition 2021 en glissant une attaque décisive sous la flamme rouge pour terminer à la 4e place de l’étape derrière Jan Tratnik (Bahrain) et Alessandro Covi (UAE).

Au niveau du classement général, Bernal creuse son avance avec 1'33 d'avance sur son nouveau dauphin, Simon Yates. Damiano Caruso (Bahrain, 1'51) grimpe sur la troisième marche du podium provisoire, profitant des défaillances d'Aleksandr Vlasov (Astana, 1'57) ou encore Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step, 3'52). Romain Bardet (DSM) est 10e à 4'31.