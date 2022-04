"Il n'y a pas moins de respect qu'avant dans le peloton": le monde du vélo en désaccord avec Sagan

Dans une interview accordée il y a près de deux mois au média belge Het Nieuwsblad, Peter Sagan s’était lâché sur la nouvelle génération. Le Slovaque, triple champion du monde et désormais dans les rangs de l’équipe française TotalEnergies, affirmait notamment que les jeunes coureurs ne prenaient plus la peine de s’arrêter au bord de la route pour uriner. "Une façon d'exister", selon l'un de ses anciens adversaires.

"Ils ne prennent même pas la peine de s'approcher du bord de la route. Ils urinent au milieu du peloton. Tout le monde pisse sur tout le monde. C'est dégoûtant." C'est en ces termes que Peter Sagan, triple champion du monde de 32 ans, a expliqué à la fin de l'hiver que la nouvelle génération du cyclisme "n'avait plus de respect".

En cause selon lui, le manque d'éthique présumé de certains coureurs qui ne respecteraient pas les règles non-écrites en vigueur dans le peloton. Il dénonçait alors une "anarchie totale".

"Il n'a pas toujours eu de respect, lui, quand il était jeune"

Dans le peloton, les réactions ont été assez mitigées à l'égard de cette sortie. "C'est une façon d'exister parce qu'il n'a plus rien d'autre, il est aigri et dépassé", avance sous couvert d'anonymat un ancien coureur professionnel qui a disputé depuis tout jeune toutes sortes de courses et de sprints contre Peter Sagan. "Il a le poids des années, je peux vous dire qu'il n'a pas toujours eu de respect, lui, quand il était jeune", poursuit-il. Selon ce même ancien pro, "il n'y a pas moins de respect qu'avant dans le peloton, c'est juste que quand tu vieillis, tu changes de vision".

Son de cloche relativement similaire chez Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, selon lequel "le peloton est souvent à l'image de la société". "Quand on est au sommet, il faut se battre pour y rester, et ce n'est pas parce qu'on a été en haut du pavé comme Sagan, qu'on vous fait des largesses, estime le dirigeant. C'est comme dans la vie en général..."

Contacté, l'un des directeurs sportifs de la réserve espoirs d'une grande équipe professionnelle étrangère estime lui que Peter Sagan "exagère la chose". "Les coureurs ont toujours fait pipi en pleine course, j'ai du mal à croire que certains le fassent en plein milieu sur les autres", assure-t-il.

Selon ce même directeur sportif en charge aussi de l'éducation au monde professionnel de ses coureurs encore en catégorie espoirs, "il n'y a pas besoin de dire aux jeunes de ne pas faire ça en plein peloton. Bien sûr, si l'un fait quelque chose de mal on le reprend mais en général ça n'arrive pas." Et de conclure: "C'est une question d'éducation, ça dépasse le simple cadre du vélo."