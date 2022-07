La ville de Paris associe son image à une équipe cycliste

B&B hôtel-KTM va bientôt changer de nom. La ville de Paris a en effet décidé se s'associer à une équipe cycliste et a opté pour la formation de Jérôme Pineau. Avec pour ambition de grandir pour accéder au statut d'équipe World Tour.

La ville de Paris va prêter son image à une équipe cycliste. C’est la formation B&B hôtel-KTM de Jérôme Pineau qui va prochainement changer de nom. Cet engagement, qui devrait voir le jour pour les cinq prochaines années, pourrait permettre d’attirer de nouveaux partenaires au côté de l’enseigne hôtelière. A noter que la ville de Paris n'investira aucun denier public à cet effet.

Objectif: voir le budget augmenter afin de viser, dans trois ans, une accession au club fermé des 18 équipes World Tour. Désormais, les montées à l’étage supérieur n’ont lieu que tous les trois ans. L’équipe bretonne, basée dans le Morbihan, qui évolue actuellement en "pro team" et qui a vu le jour en 2018, a pour ambition de s’approcher des grosses cylindrées françaises en passant de la "deuxième" à la "première division".

Le nom de Cavendish cité

"On voudrait frapper un grand coup dès 2023, explique Pineau dans l'Equipe à propos de ce projet. À court terme, l'objectif de l'équipe va être de figurer parmi les deux premiers de la ProSérie. Il va falloir marquer des points et pour cela avoir des coureurs capables de figurer dans le top 10 des classements généraux et de gagner des courses d'un jour. L'ambition pour l'équipe pro masculine sera d'être sur le podium du Tour à moyen terme. Paris va être une équipe française mais aussi à connotation internationale."

Quelques noms circulent pour renforcer l’équipe de Pierre Rolland qui annonçait hier à Rocamadour espérer ne pas vivre son dernier Tour et devrait probablement prolonger l’aventure. Le manager Jérôme Pineau essaierait de convaincre plusieurs étrangers, comme le britannique Marc Cavendish, avec qui le Nantais a vécu de belles heures en 2013 chez Omega Pharma-Quickstep. Les noms de Michael Matthews, Cees Bol ou Nicholas Schultz circulent depuis trois semaines chez les suiveurs du Tour de France. Mais le temps presse. Car si le mercato débute officiellement dans huit jours, tous les coureurs ou presque ont déjà signé leurs futurs contrats.

Une nouvelle équipe féminine

Le projet aux couleurs de la capitale se développera également au travers de la formation, avec une académie qui aura pour mission d’attirer les espoirs du cyclisme capables d’intégrer, ensuite, l’équipe professionnelle. Alors que le Tour de France Femmes prend son envol ce dimanche depuis les Champs-Elysées, une nouvelle équipe féminine verra également le jour au cœur de ce projet. Si, à l’inverse des garçons, aucun nom n’a encore filtré pour porter ce nouveau maillot, on imagine que la Morbihannaise Audrey Cordon-Ragot, qui étrennera son nouveau maillot de championne de France sur les Champs, formerait un bel étendard pour cette nouvelle aventure toujours bretonne mais désormais très parisienne.