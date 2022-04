Liège-Bastogne-Liège: après beaucoup d’échecs, enfin la bonne année pour Alaphilippe?

Julian Alaphilippe court après Liège-Bastogne-Liège depuis le début de sa carrière. Il y a connu deux podiums, mais surtout plusieurs désillusions. Cette saison, il en a fait son grand objectif, même s’il sera au départ de Liège, dimanche, avec plus de doutes que de certitudes.

Le 26 avril 2015, au lendemain de ses 35 ans, Alejandro Valverde remporte à Ans son 3e Liège-Bastogne-Liège. L’Espagnol marque encore un peu plus son territoire mais juste derrière lui, Julian Alaphilippe, 22 ans, pointe le bout de son nez. Le jeune français, 2e pour sa première participation à la Doyenne, montre déjà qu’il sera le prochain maître des ardennaises. Pourtant, sept ans plus tard, le double champion du monde n’a toujours pas gagné à Liège. Au contraire, il y a connu une longue liste de désillusions.

2018: Il fait le jeu d’équipe pour Jungels

Quelques jours après le premier succès d’Alaphilippe sur la Flèche Wallonne, le Français est logiquement favori pour s’imposer sur la Doyenne. Mais au sommet de la côte de la Roche-aux-Faucons, à l’époque avant-dernière difficulté de la journée, Bob Jungels, lui aussi membre de l’équipe Quick-Step, prend quelques longueurs d’avance sur le reste des favoris.

Le Luxembourgeois en profite et insiste. Il s’isole en tête de course et pendant les 20 derniers kilomètres, Julian Alaphilippe se mue en parfait équipier. Il saute sur toutes les attaques pour protéger son coéquipier à l’avant, qui s’impose finalement avec une grosse trentaine de secondes d’avance. Alaphilippe franchit la ligne en 4e position et les bras levés pour célébrer la victoire collective.

2019: Tétanisé par le froid

Sur un nouveau parcours, avec la côte de la Roche-aux-Faucons comme juge de paix à 13 kilomètres de l’arrivée, on attend un duel entre Julian Alaphilippe et Jakob Fuglsang. Le Français a dominé le Danois sur les Strade Bianche et la Flèche Wallonne, et il a remporté son premier monument quelques semaines plus tôt lors de Milan-Sanremo. Les barrières sont tombées, même si les deux hommes, à trop se regarder, ont réussi à se saborder dans le final de l’Amstel.

Mais le jour de la Doyenne, la pluie accompagne la course pendant plus de six heures et quand Fuglsang attaque dans la Roche-aux-Faucons, Alaphilippe reste assis sur sa selle, impuissant. "Quand il pleut, Julian prend froid et est tétanisé, expliquera plus tard son cousin et entraîneur, Franck Alaphilippe. Il a de plus en plus de mal à supporter le froid." Le Français termine 16e sans participer à la bagarre.

2020: Un sprint houleux, les bras levés mais sauté sur la ligne

Un an après l’attaque décisive de Fuglsang, Alaphilippe décide d’attaquer lui-même dans la côte de la Roche-aux-Faucons. Une semaine après son premier titre de champion du monde à Imola, il emmène avec lui Hirschi, Roglic et Pogacar, avant de voir Mohoric revenir de l’arrière. Le groupe de cinq arrive pour la victoire mais dans son sprint, Alaphilippe fait une grosse vague et n’est pas loin d’envoyer Hirschi au tapis.

Le leader de Quick-Step poursuit malgré tout son effort et lève les bras avant la ligne, ce qui permet à Primoz Roglic de le sauter sur les derniers mètres. Alaphilippe est battu pour quelques centimètres, puis rétrogradé à la 5e place pour son sprint houleux. Il avait fait la course parfaite jusqu’au dernier virage.

2021: Encore battu par un Slovène, cette fois Pogacar

Vainqueur de la Flèche Wallonne pour la troisième fois de sa carrière quelques jours avant Liège-Bastogne-Liège, le natif de Saint-Amand-Montrond endosse une nouvelle fois le costume de favori. Une attaque dans la Roche-aux-Faucons, un groupe de cinq qui s’isole en tête de course, le scénario de 2020 se reproduit et Alaphilippe a une nouvelle chance dans un sprint en petit comité.

Encore une fois très surveillé, le Français lance son sprint depuis l’arrière du groupe. Cette fois, il ne change pas sa ligne et ne lève pas les bras trop tôt, mais il est débordé par Tadej Pogacar dans les 20 derniers mètres. Un deuxième slovène s’impose après Primoz Roglic, alors qu’Alaphilippe cherche encore le secret pour l’emporter.