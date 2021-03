Milan-San Remo en direct: une course féroce attend Julian Alaphilippe

Le champion du monde Julian Alaphilippe a désigné ses rivaux, Wout van Aert et Mathieu van der Poel, comme les ultra-favoris du jour: "Faire partie des favoris, peut-être oui. Après, être le favori, non pas du tout. J'aurai à cœur de bien faire, de peser sur la course mais van Aert et van der Poel ont plus le rôle d'ultra-favoris. Quand on regarde leurs prestations sur Tirreno-Adriatico ces derniers jours, tout le monde sait qu'ils sont les grands favoris. On a des points en commun, on attaque beaucoup, on est parfois là où l'on ne nous attend pas, c'est pour cela qu'on nous compare. Mais je suis un coureur complètement différent de Wout et de Mathieu."